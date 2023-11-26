胎兒染色體異常準爸媽不敢生 醫12年助無數胎兒誕生

台灣胎兒醫學振興會、台兒診所、聯合報醫學有故事，今共同舉辦「拯救胎兒專案記者會」。專案召集人、馬偕醫院婦產部主治醫師陳持平表示，隨著生育年齡提高、不孕症治療普及，胎兒異常的狀況勢必會愈來愈多，其中鑲嵌型染色體異常的胎兒，在產前健檢時準爸媽們會相當焦慮，面對未知的風險，往往會選擇引產，但隨著胎兒成長，異常染色體比例會降低，出生時更近乎消失。

據統計，每100個胎兒中，約4個有或大或小的異常。台灣胎兒醫學振興會表示，若能做好周產期安全、並且將產前診斷與諮詢做完整，讓準爸媽深思熟慮後再做出決定，或在準備妥善的情況下生產，將可以有效減少胎兒被倉促引產或新生兒需急救的情形。

陳持平自2011年發起「拯救胎兒」計畫，他主力研究鑲嵌型染色體異常的胎兒，鑲嵌型染色體異常是一個囊胚中同時存在「正常」與「異常」的染色體，彼此交錯鑲嵌，大部分胎兒檢查出來後會被建議引產；但根據他的研究發現，隨著胎兒生長異常染色體數量會隨之下降，出生時異常染色體就已降低到極低比例，甚至近乎消失。

陳持平表示，產前健檢時發現的染色體異常，會讓準爸媽們非常焦慮，擔心若是特殊兒，未來的生活恐生劇變，在無法確定的情況下，多數會在建議下進行引產；許多準父母引產前都會來「最後諮詢」，陳持平說，他12年來拯救了無數胎兒，發表研究論文後更是影響全球無數胎兒的誕生。

台灣胎兒醫學振興會創辦人張東曜表示，台灣已然少子化，而面對高度競爭的社會，家庭不僅生得少、往往還要求「生得好」，也導致準爸媽面對胎兒異常時，可能會有過度反應或倉促決定的狀況。希望藉由深耕胎兒醫學及落實周產期安全，讓可能被倉促引產的胎兒以及可能破碎的家庭挽回希望，同時也藉由「胎兒生存權」、「女性生育權」、「嬰兒健康權」、「孩童教養權」及「女性健康權」5個倡議的方向，期待喚起社會共識，讓台灣可以成為一個「寶貝你的未來」、生育友善的樂土。