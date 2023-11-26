王偉忠暢談眷村生活 2023南國漫讀節再創新風貌

全台最具指標閱讀活動2023南國漫讀節，從9月開幕以來，舉辦超過40場講座、3場書展市集、3場藝文表演等，11月最後一場講座，選在屏東市得勝遺構公園戶外開講，邀請知名製作人王偉忠，以「眷村的幸福，是手工捏的！」為題分享，25日講座現場湧入超過200位觀眾，在眷村的遺跡中，聽著眷村的故事，從下午到傍晚，都是滿滿的幸福感。

王偉忠從成長的嘉義眷村說起，分享著親身經歷的眷村經歷，有著獨特的生活經驗，包括在眷村中，鄰居間的感情緊密，從父母到小孩，都有著深刻的連結關係，也讓眷村間的情感深厚，更讓大家難忘。

提到為什麼以「眷村的幸福，是手工捏的！」為題，王偉忠解釋，因為小時候左鄰右舍，可能都是從不同省份撤退來台，而每個人都有自己拿手的家鄉味，可能是山東饅頭，或是北方手擀的麵條，或是四川做的辣醬，都是手工而成，透過美食更能勾引起許多回憶，即使現在不住在眷村中，也是一個完美的連結。

該場講座特別選在「得勝遺構公園」，原址以前是得勝新村的眷村，而因為主體結構都遭到破壞，因此屏東縣政府邀請各界專家後，設計出遺構公園，讓眷村的歷史脈絡能夠保存下來。因此選在此處舉辦講座，講眷村的故事能夠相互輝映。