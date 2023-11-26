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王偉忠暢談眷村生活 2023南國漫讀節再創新風貌

聯合報／ 記者顏甫珉／屏東即時報導
王偉忠在屏東市得勝遺構公園中，分享自己的眷村經驗。記者顏甫珉／攝影
王偉忠在屏東市得勝遺構公園中，分享自己的眷村經驗。記者顏甫珉／攝影

全台最具指標閱讀活動2023南國漫讀節，從9月開幕以來，舉辦超過40場講座、3場書展市集、3場藝文表演等，11月最後一場講座，選在屏東市得勝遺構公園戶外開講，邀請知名製作人王偉忠，以「眷村的幸福，是手工捏的！」為題分享，25日講座現場湧入超過200位觀眾，在眷村的遺跡中，聽著眷村的故事，從下午到傍晚，都是滿滿的幸福感。

王偉忠從成長的嘉義眷村說起，分享著親身經歷的眷村經歷，有著獨特的生活經驗，包括在眷村中，鄰居間的感情緊密，從父母到小孩，都有著深刻的連結關係，也讓眷村間的情感深厚，更讓大家難忘。

提到為什麼以「眷村的幸福，是手工捏的！」為題，王偉忠解釋，因為小時候左鄰右舍，可能都是從不同省份撤退來台，而每個人都有自己拿手的家鄉味，可能是山東饅頭，或是北方手擀的麵條，或是四川做的辣醬，都是手工而成，透過美食更能勾引起許多回憶，即使現在不住在眷村中，也是一個完美的連結。

該場講座特別選在「得勝遺構公園」，原址以前是得勝新村的眷村，而因為主體結構都遭到破壞，因此屏東縣政府邀請各界專家後，設計出遺構公園，讓眷村的歷史脈絡能夠保存下來。因此選在此處舉辦講座，講眷村的故事能夠相互輝映。

2023南國漫讀節從9月開幕以來，陸續邀請許多作家前來屏東講座，包括李昂、張大春、王文華、吳若權、平路、黃越綏、韓良憶、焦元溥等，更邀請多樣化的名人前來，包括陳耀訓、許芳宜、夏韻芬、蘭萱等人，呼應本屆主題「在南國無邊際漫遊」，從六大關鍵字「80年代、長照、創作、旅行、性別、藝術」為主題，讓大家從多元角度思考各種面向，也成功引發討論話題，累積吸引超過萬人以上參加，成功持續推廣南國的閱讀文化風氣。

2023南國漫讀節11月最後一場講座，由王偉忠主講，吸引超過200位民眾參與。記者顏甫珉／攝影
2023南國漫讀節11月最後一場講座，由王偉忠主講，吸引超過200位民眾參與。記者顏甫珉／攝影
2023南國漫讀節11月最後一場講座，由王偉忠主講，吸引超過200位民眾參與。記者顏甫珉／攝影
2023南國漫讀節11月最後一場講座，由王偉忠主講，吸引超過200位民眾參與。記者顏甫珉／攝影
王偉忠在屏東市得勝遺構公園中，分享自己的眷村經驗。記者顏甫珉／攝影
王偉忠在屏東市得勝遺構公園中，分享自己的眷村經驗。記者顏甫珉／攝影

眷村 南國漫讀節 王偉忠

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