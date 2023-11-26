醫師女兒感染腺病毒住院5天 收到醫療帳單驚：猜猜多少錢？

天氣愈來愈冷，各種病毒正在流行。泌尿科醫師呂謹亨說，最近腺病毒大流行，他的女兒也「中獎」住院了，但他和妻子收到帳單「都驚呆了」，猜猜看多少錢？費用只要50元。原因是有員工眷屬優惠，但最主要是3歲以下兒童住院、門診，免部分負擔，「感謝政府、健保」。

呂謹亨於臉書粉絲團「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」指出，女兒感染腺病毒，出現發高燒、眼睛紅、咳嗽、流鼻涕等症狀，全身更是虛弱無力軟趴趴、不吃不喝，他跟老婆陪著女兒住院治療了5天，看到女兒小手手插著點滴，真是心疼，最後終於退燒出院了。

呂謹亨和妻子收到女兒住院帳單都「驚呆了」，費用只要50元。圖／取自呂謹亨臉書

呂謹亨說，3歲以下兒童住院、門診，免部分負擔，感謝政府、健保，這項照顧兒童政策確實令人十分有感。

●3歲以下兒童醫療補助

政府於民國91年3月1日開辦「3歲以下兒童醫療補助計畫」，補助對象為出生日起至年滿3歲兒童，參加全民健康保險者，補助項目為「全民健康保險法」第43條及第47條規定，門診及住院部分負擔費用。

也就是說，3歲以下的小朋友生病到醫院或診所去看醫生，甚至於住院，就只要付掛號費，門診或住院的部分負擔由政府補助。