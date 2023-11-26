東部海域規模5.4地震 氣象署：10月24日規模6.2地震的餘震

中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告，台灣東部海域地震規模5.4，新北宜花震度2級。中央氣象署地震測報中心表示，判斷是10月24日台灣東部外海6.2地震的餘震，原因是台灣歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞所致，因該起地震為餘震。

根據中央氣象署資料，台灣東部海域今天中午12時31分，發生芮氏規模5.4地震，震央位於花蓮縣政府東方92.5公里，深度22.4公里。最大震度新北市、花蓮縣、宜蘭縣2級；台北市、桃園市、基隆市、台中市等地1級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，分析今天中午這起地震的位置與深度，判斷是10月24日台灣東部外海6.2地震的餘震，原因是台灣歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊碰撞所致。

吳健富說，今天該起地震為餘震，台北市測得1級，不過目前不少民眾特別有感，可能與大樓效應，以及台北盆地效應有關。台灣每年4萬次地震發生，規模5至6年平均24個；東部地震發生頻繁，各地能量蓄積釋放，提醒民眾平時做好準備。