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國家級警報響！ 中午12時31分花蓮外海規模5.4地震 最大震度2級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告。圖／氣象署提供
中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告。圖／氣象署提供

中央氣象署發布第83號顯著有感地震報告，今天中午12時31分，在花蓮縣政府東方92.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.4有感地震，地震深度22.4公里。

中央氣象署針對宜蘭縣發布災防告警訊息。該起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：宜蘭縣。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、桃園市地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、基隆市地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級。

地震

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