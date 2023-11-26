臨終照護家庭難當 盼增推在宅醫療

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「我多想留住媽媽，但又希望媽媽沒有痛苦。」行一診所所長張凱評26日於研討會分享安寧照護家屬的感想，他認為除了家庭應進行超前部署外，政府也應增加「在宅醫療」的量能。健保署代表林右鈞指出，健保未來會支援「在宅急症照護」，尊重病患想在家接受治療的意願。

傾聽長輩的身體

台灣社會福利總盟指出，台灣將於2026年邁入超高齡社會，急需建立以人為本、以社區為基礎的整合照顧，特於25、26日舉辦研討會。研討會現場也播放影片，在家照顧高齡母親的王先生於影片中表示，「當接洽醫師的同時，也接洽了禮儀社，所以其實都有做好準備了」，但所幸母親接受醫療照護後，逐漸好轉。

張凱評表示，其實在安寧照護的過程中，最重要的就是傾聽長輩身體的聲音，從表情、氣色、皮膚，甚至到長輩的回應，以決定要進行更積極的治療，或更緩和的照護。

幸福尊嚴的照護

他也分享另一個案例說，一位高齡的患者已經無法進食，只能插鼻胃管，但因狀況愈來愈差，每天都在循環排痰、抽痰的過程，最後決定撤除鼻胃管，讓長者舒服點，最後一哩路不要只剩下病痛，「所以可能病患都是沒有辦法進食，但處理方法卻是截然不同」。

張凱評指出，要實現幸福、有尊嚴的臨終照護，最重要的的就是超前部署，信任照護團隊的家庭，如果家庭成員每次遇到狀況就是送醫院，不久後又送回家中，會落入不斷循環的過程。他強調，政府應提高更多支援，包括提高護理師的居訪次數上限、健保挹注長照居服與鼓勵跨單位合作。

健保推在宅急症照護

健康保險署醫務管理組副組長林右鈞指出，台灣人口快速老化，即將邁入超高齡社會，尤其長者照護費用也逐年成長。對此，安寧照護也有納健保支付，收案對象標準也逐漸放寬。

「安寧善終的核心還是以人為本，更希望民眾生命的最後一站能在家停靠，」林右鈞指出，未來規劃健保給付「預立醫療照護諮商」，讓民眾在意識清楚時，決定自己重病時的治療方式。他說，健保也會持續建立「在宅急症照護」的模式，尊重病人在家接受治療的意願。

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