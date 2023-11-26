照護機構願承擔 籲放寬居家安寧資格

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

缺人、藥品難取得，民間機構恐難協助臨終安寧照護！青禾居家護理所負責人張昭慧26日呼籲，政府應加強居家安寧療護人員資格訓練，並增加醫護訪視的健保給付。此外，照護機構常遇到藥物難取得的狀況，藥師李懿軒建議，社區可發展核心藥局，依照地方需求佈建藥局資源。

「安寧居家療護」收案對象為末期症狀病人，所以不管病患是住在護理之家或安養機構皆可以提出申請，並不限定個案的居住場所。但部分盼協助安寧照護的機構卻出現了人力不足、法規責任等困難。

安寧機構人力告缺

嘉義縣私立敏道家園院長涂淑錦提到，敏道家園提供全日型的照顧服務，服務對象為重度心智障礙或多重障礙。她提到，因為服務對象差異很大，需要以「個人」為中心計畫，甚至需要24小時的照顧，所以常出現人力不足的問題。

專科護理師張昭慧也分享一名中風老人的個案說，當時他的家屬明確表示，「不要再把爸爸送到醫院，我覺得他很痛苦」，所以評估後，決定讓病人接受於機構接受安寧照顧，但當病人出現吞嚥困難，雖然家屬與病患都不太想放鼻胃管，但礙於機構人力無法慢慢餵他，最後只能選擇放鼻胃管。

她建議，所以面對醫護不足，醫事人員缺乏到安寧照護的誘因等狀況，政府應加強居家安寧療護人員資格訓練，並增加醫護訪視的健保給付，與「專科護理師」。

不去醫院被取消資格？

「然而，照顧太好的個案，反而會被取消居安寧照護的資格」，涂淑錦提到，原納入居家安寧的個案，要是一、二個月未頻繁出入醫院或有重大變化，就會被取消資格。她呼籲，政府應放寬機構居家安寧資格，也應增加居家安寧護理師探視次數的補助，同時建構安寧專業培訓機制，以獎勵機構護理師支援安寧照護工作。

管制藥品難取得

此外，安寧照護機構時常會遇到麻醉類性的管制藥品領用不易的狀況。一名南部獨立藥局藥師就指出，藥局要增量經常遇到許多困難，例如嗎啡在社區藥局的上限8百顆，對一個病患來說，就是一天只能用三次，更遑論還有其他病患要照顧。

藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒建議，可參考高雄模式發展核心藥局，依照基層醫療、人口結構需求佈建社區藥局資源，且團隊可共同協商出「社區處方輯」，以利藥品儲備與庫存量管控。

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