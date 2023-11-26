2025年估高齡人口2成失能 挑輪椅這4大指標很重要

台灣高齡人口預計於2025年達到2成，失能人口預期也會大幅增加，屆時輪椅使用勢在必行，專家建議，選購輪椅，必須依使用者的身體功能、身材尺寸、使用目的及使用環境等條件挑選，由其依照使用的場域，輪胎材質也有充氣胎、實心橡膠胎等不同。

衛福部豐原醫院網站指出，選購輪椅，必須依使用者的身體功能、身材尺寸、使用目的及使用環境等條件來看，例如中風患者會有單側或雙側肢體癱瘓，若無其他特殊需求，採用一般輪椅即可；脊髓損傷者因下肢或四肢癱瘓，適用於可移除式扶手及踏板的款式；髖關節或大腿骨折者因需將大腿抬高，及有姿位性低血壓者需不定時躺下，就適用於可斜躺式背靠型輪椅。

一般需量測使用者於坐姿下的臀寬、大腿長、小腿長及手肘高等；輪椅座寬為臀寬加2吋、輪椅座深為大腿長減1吋、輪椅踏板長為小腿長減1吋、輪椅扶手高為手肘高即手肘到座面長度；如果是他人推行、當使用者無自行推行輪椅的需求時，可移除手扶圈以減少輪椅寬度，或選購中輪或小輪款式以減少輪椅體積；室內外兩用型的輪椅，宜使用充氣胎或花紋免充氣橡膠胎，避震效果較好、較舒適；純室內使用者，則宜使用光面實心橡膠胎，不易磨損。

衛福部指出，所謂醫療器材，包括診斷、治療、減輕或直接預防人類疾病，或足以影響人類身體結構及機能的儀器、器械、用具及其附件、配件、零件。提醒民眾，在選購及使用醫療輔具前，應先尋求專業醫療人員診斷、諮詢及評估，考量每名使用者的健康狀況、使用情境等不同因素，選擇符合其需求的產品，並且在專業人員的指導下學習正確、安全地使用醫療輔具，以避免產生二度傷害。

受限成本因素，近年有許多中國大陸未取得台灣醫材許可的輔具「大舉入侵」，部分民眾為了便宜，不顧安全性，只求「有就好」，使得打著「經濟款」、「輕便」等噱頭，陸製輪椅在網路賣場大膽違規販售，有些業者知道輪椅在台屬醫療器材，販售時特別規避「輪椅」二字，改稱是搬運椅、滑輪椅，甚至還稱之是學步車，踩在法令灰色地帶。

食藥署長吳秀梅說，如果把所有輪椅定為醫療器材，需要另外周全考慮，因為有些也不是一定要訴求到醫療器材程度，可以想看看，到底要怎麼樣方式，因為不太一樣，覺得還是要思考，會找業者與相關專家討論，不過應該是沒有辦法將輪椅全面納入。

吳秀梅表示，產品不在醫療器材就不歸衛福部食藥署管，其他還是要由權管單位經濟部管轄，而經濟部管轄不代表他們不能管理品質，但這部分因為非醫材，無法幫他們訂標準。