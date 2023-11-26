未來1周2波東北季風接力 周四濕涼陡降溫、日夜溫差達10度

未來一周兩波東北季風接力影響，周二這波乾冷，低溫變化不大，但留意輻射冷卻效應，周二、三低溫16至18度。周四再迎一波東北季風，此波相對濕涼，北北桃東局部雨，高溫明顯下降，中南部日夜溫差大達8至10度。

中央氣象署預報員葉致均指出，今天東北季風持續影響，迎風面地區包括基隆北海岸、大台北東側、宜蘭地區、花蓮沿海地區，有局部雨，留意桃園以北、東半部地區降雨機率稍微偏高。新竹以南維持多雲天氣，可見陽光。

氣溫部分，他說，今天各地低溫15至20度；北部、宜花白天高溫20至24度；中南部、台東地區白天高溫26至28度。

葉致均表示，今天仍有東北季風影響，明天減弱後，水氣減少，僅迎風面零星雨。周二又有一波東北季風南下，不過這波偏乾冷，因此溫度無太大變化，但周二、周三清晨因輻射冷卻效應影響，各地低溫16至18度。周三東北季風減弱，溫度回升；整體來說，周三之前天氣大致穩定，僅東半部地區零星雨。