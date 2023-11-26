眼睛泛紅、高燒多天別輕忽 「燒久姬」病毒正在流行

近期大陸北方呼吸道疾病盛行，造成醫院壅塞、急診大爆滿。衛福部疾管署連兩天發出警告，因對岸流感、黴漿菌、腺病毒及呼吸道融合病毒（RSV）正在流行，國人前往時，應先施打流感疫苗。國內醫師表示，最近門診觀察發現，肺炎黴漿菌已有所趨緩，但A、B型流感及腺病毒、腸病毒仍在社區流行，其中以腺病毒最為嚴峻，大人、小孩感染病例多有上升。

開業醫師顏俊宇在臉書粉絲專頁「雙寶爸的小宇宙 兒童感染科 顏俊宇醫師」表示，他最近遇到不少小孩高燒快7天，合併咳嗽痰、鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、眼睛紅癢，甚至有大量黃眼屎，檢查結果腺病毒快篩呈陽性。

腺病毒型別約近60種，具高度傳染性。顏俊宇指出，因感染後可能連續發燒7到14天，發燒時間較長，綽號為「燒久姬」，常見傳染途徑為飛沫及接觸傳染，並依不同型別會不同表現，常見呼吸道症狀、眼睛結膜炎、或腸胃道症狀。

顏俊宇說，一般來說，患者退燒後精神活動力還可以，大部份都是輕症，只有少部分會出現嚴重肺炎、中耳炎、出血性膀胱炎等併發症，建議出現症狀時，應盡速就醫。雖然得完腺病毒會產生抗體，但不是終生免疫，還是會產生「重複感染」，而且一年四季都有可能得到，治療時目前沒有特效藥，仍以症狀支持療法為主。

腺病毒不僅侵犯幼童，大人也無法倖免。一名30多歲男性，日前出現發燒、咳嗽、鼻塞等呼吸道症狀，且眼睛嚴重泛紅、結膜炎，檢查為感染腺病毒。經問診發現，原來是家中孩子在學校被傳染了腺病毒，回到家中在傳染給家人。

收治病例的衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟說，近期門診發現，腺病毒正在社區流行，一定要多提高警覺，特別是家中有幼童、長者應多注意，避免交叉感染，平時進出人潮擁擠的公共場所，還是要注意戴口罩、勤洗手；但若已有發燒、呼吸道症狀時，應避免前往人潮擁擠場所，因為現在流行的病菌傳播力很強，避免把病菌傳播給大家。