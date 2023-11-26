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台鐵迎接跨年連假疏運加開116列次 12月1日0時開賣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
年底跨年、元旦連假將至，台鐵局說，12月29日至2024年1月2日共計5天疏運期，全線加開各級列車總計116列次，預估最高單日運量突破80萬人，12月1日0時開放訂票。本報資料照片
年底跨年、元旦連假將至，台鐵局說，12月29日至2024年1月2日共計5天疏運期，全線加開各級列車總計116列次，預估最高單日運量突破80萬人，12月1日0時開放訂票。本報資料照片

年底跨年元旦連假將至，台鐵局說，12月29日至2024年1月2日共計5天疏運期，全線加開各級列車總計116列次，預估最高單日運量突破80萬人，12月1日0時開放訂票。

台鐵局表示，加開各級列車總計116列次，包含東部幹線實名制EMU3000型自強號4列次、南北半環跨線EMU3000型自強號13列次、西部幹線南港=台中普悠瑪自強號直達車8列次、七堵=高雄EMU3000型自強號直達車2列次、湖口=台東EMU900型區間快車6列次及七堵=高雄區間快車6列次。另外，12月29日至2024年1月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局指出，疏運期間全線每日平均運能預估較平日增加6％（西線增加3.8％、東線增加11.5％、南迴線增加7.4％），總座位數較平日增加約6萬個座位。與今年元旦疏運運能比較，總座位數成長3.48%、總座位公里成長5.84%。預估最高單日運量將突破80萬人。

台鐵局表示，2024年元旦連續假期車票，今年12月1日0時起開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；東線實名制列車車票於12月2日0時起，開放2022年8月1日（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵 元旦連假 實名制 跨年

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