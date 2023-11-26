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基隆北海岸大雨特報！明午後乾冷空氣南下 各地探12度低溫

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大雨特報 吳德榮：明午後乾冷空氣南下 各地探12度低溫

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，新竹以南晴時多雲。本報資料照片
今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，新竹以南晴時多雲。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，北部、東半部海面上有較多的低層雲，大台北、宜蘭有弱降水回波，東半部海面有降水回波。

他說，今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，新竹以南晴時多雲。北台灣偏涼，其他各地的影響輕微。北部17至23度、中部14至29度、南部15至30度、東部14至27度。

吳德榮表示，明天下午起至周三另一波偏乾的東北季風南下，冷空氣亦偏弱。明天西半部轉晴、東半部局部短暫雨逐漸停歇，周二、周三各地晴朗穩定。明天起至周三，白天陽光下舒適，入夜因輻射冷卻效應，偏涼微冷，日夜溫差大。全台平地的最低溫約可降至12度左右，台北觀測站最低溫約可降至16度左右。

吳德榮說，周四起至周六東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定；冷空氣仍偏弱，北台濕涼，中南部影響小。

東北季風 吳德榮 新竹

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