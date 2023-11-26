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居家照護2.0 長照12萬住民最快明年受惠

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台灣即將進入超高齡社會，衛福部計畫推動「居家整合照護計畫二點○」未來在宅醫療也可以急症照護，如感染、發燒等，除了居家醫療八萬人，也納長照住民約十二萬人，估廿萬人受惠，預計明年上半年執行。衛福部長薛瑞元指出，在宅醫療需求大，但供給不足，需要有誘因讓更多醫師願意進入社區，而不只是靠熱忱、做功德。

薛瑞元分享家人的案例，指岳母行動不便、住在沒有電梯的公寓，只能仰賴特殊運具，每周光是來回交通就要花兩千多元，這是在健保之外的社會成本。他也表示，自己現在也還住在公寓，「接下來就輪到我了！」如果能推動在宅醫療，可以節省很多社會成本。

但薛瑞元也說，醫療團隊出診一趟需要付出團隊人事成本，還有機會成本，應讓整體配套誘因提升，醫療部分增加健保給付，交通成本用長照基金處理。只要至少支應七至八成費用，醫療團隊會更願意去做，才能永續經營。

二○二三年台灣社區整合照顧研討會昨天舉行，行政院政務委員林萬億指出，過去著重醫療體系跟長照體系整合，忘了要跟社區整合，有很多不足。

台灣社會福利總盟理事長卓春英昨也提醒，對於長期居住在身心障礙、老人福利機構的住民而言，機構等同「家」，應納入居家醫療範疇。

健保署長石崇良說，將擴充居家照護計畫，讓長照機構住民也可使用。預計以五到七億元經費，從試辦模式開始，待遠距醫療相關法令完備後發布，明年上半年上路。

長照 健保 團隊

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健保署明年推居家整合照護計畫2.0 估12萬長照住民受惠

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