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輔具補助／跟不上通膨…3年補助1年就用完
長照三年補助四萬元輔具，近年通膨使物價高漲，四萬元幾乎是第一年就用罄。樂齡網總經理張慶光說，補助不足，買不到適合輔具，讓中國大陸未取得台灣醫材許可的輔具「大舉入侵」，部分民眾為了便宜，不顧安全性，只求「有就好」。
打著經濟款、輕便等噱頭，陸製輪椅於網路賣場大膽違規販售，業者還規避「輪椅」二字，改稱是搬運椅、滑輪椅、學步車，特色是價格便宜，一台輪椅不到三千元就買得到。
物理治療師張詠家表示，輪椅近年漲幅至少一成，以醫院內最常見的鐵製輪椅，以前一台約三千元，現在最少也要四千多元；電動輪椅市價約五萬元，但陸製電動輪椅僅需一萬八千元左右，雖沒有通過安全測試，但是到貨快又便宜，很難不讓人放棄補助，選擇購買便宜的違規產品。
輔具家執行長劉旻宜表示，近年物價上漲，以中風患者為例， 若需買電動床、輪椅，一口氣就會用掉約二萬五到二萬八元，其餘沐浴椅等零零總總產品，第一年幾乎就會直接用完四萬元的補助款。
身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，以年份訂定輔具補助額度的方式，容易導致民眾「亂買」，特別是失能初期的民眾對輔具不熟，就會用補助的價格去選輔具，政府應調高補助。
食藥署副署長陳惠芳表示，如果標榜「輪椅」，且描述上寫著供失能、殘疾者使用，就屬於醫療器材管轄範疇，違者最高可罰一千萬元，對於賣場違規情形，將與平台業者溝通。
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