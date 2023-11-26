揪高風險駕駛 3病症恐註銷駕照

開車途中疑似癲癇發作或因失智症導致的車禍事故時有所聞，交通部研擬修法，將從就醫、出險等資料，找出癲癇、失智症、視覺障礙症等高風險駕駛進行複檢，若被判定不適合開車將註銷駕照，近期已提報至行政院進行法制作業，送立法院修法通過後，最快明年上路。

醫師認為，政府連酒駕都未必吊銷駕照，卻拿弱勢病人開刀，極不公平，恐導致病人被迫無照上路。

台中市今年二月發生休旅車衝撞行人的嚴重車禍，駕駛自稱癲癇發作失去意識。台南市今年六月也發生駕駛疑似癲癇發作，不僅追撞前方車輛，也撞上周邊十一輛機車。

為此，交通部日前預告增訂「道路交通管理處罰條例」第九十二條之二，明定公路主管機關可與衛福部、勞動部、銓敘部、國防部、農業部介接資料，從就醫、申領保險和失能補助資料查核具有癲癇、失智症、視覺功能障礙的駕駛，進一步要求其複檢，未通過者需註銷駕照。

如何判定細節待討論

公路局指出，納入癲癇、失智症、視覺障礙症，主要是考量對行車安全影響較大。先前已與相關醫事、身障等相關團體討論過，大家都非常贊成並表示希望參與細節規定。至於介接後判定高風險駕駛的標準，主要是看駕駛人是否領有失能給付，像是雙眼失明給付、單眼失明給付等，針對較明確的風險就會通知駕駛人來做檢測。

至於檢測機構應為公路機關指定場所還是任意醫療院所，以及檢測判定需註銷駕照標準，公路局表示，待法規通過後，細節還會再討論。

不應看新聞無限上綱

北市聯醫失智症中心主任劉建良認為，政府就連酒駕民眾駕照也未必吊銷，卻找癲癇、失智等病人開刀，根本是欺負弱勢。政府若要限制病友權利，除醫師意見外，應納入病友團體聲音，不應看到新聞事件就無限上綱，認為病友就是風險來源。

「各界關心行車安全很好，但要就事論事，從數據討論到底疾病導致的車禍是多是少。」劉建良說，若神經疾病真是車禍意外主要肇因，可再討論背後原因。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，道路安全，人人有責，但醫師診斷只能代表病人看診當時的狀況。