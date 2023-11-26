聽新聞
test
0:00 / 0:00

長照輔具補助改租賃 病友憂

聯合報／ 記者李青縈林琮恩陳雨鑫／台北報導
目前長照輔具補助以「購買」為主，衛福部長照司研擬未來將改為「租賃制」。圖為電動床。記者潘俊宏／攝影
目前長照輔具補助以「購買」為主，衛福部長照司研擬未來將改為「租賃制」。圖為電動床。記者潘俊宏／攝影

台灣高齡人口占比二○二五年將達到二成，失能人口預期大幅增加。目前只要符合長照需要等級（ＣＭＳ）標準，失能滿六個月者，可獲三年最高四萬購買輔具補助。但目前輔具補助以「購買」為主，衛福部長照司研擬，未來將改為「租賃制」。使用者與業界擔心，國內輔具租賃市場尚不夠健全，政策變革恐掀亂象。

輔具租賃 如何運作 製表／元氣中心
輔具租賃 如何運作 製表／元氣中心
衛福部長照司副司長吳希文表示，據現有規定，長照輔具補助有租賃、購置、購置和租賃皆可等三種型態，電動輪椅、爬梯機僅限租賃，氣墊床則可租可買。目前長照補助的輔具或居家無障礙環境改善合計六十八項，其中十五項提供租賃補助。

吳希文說，未來研擬補助項目和範圍從購買為主，改租賃為主，主要是考量長照個案對輔具需求是「滾動」的，以中風患者為例，出院時可能需要氣墊床、輪椅等，但隨著積極復能，後續僅需拐杖，加上國際間推動循環經濟，將研議配套措施，蒐集各界意見後再行公告。

但病友和家屬擔心，租賃制輔具多為通用規格，有特殊需求的病人恐不適用。業界也認為，目前輔具租賃市場不成熟，且「清消制度」尚未建立，恐難推動。

樂齡網總經理張慶光說，台灣現行輔具租賃，各縣市規定不一，有些採「代償墊付」，部分費用由廠商代墊，再向政府請款，請款時間冗長，廠商得承受龐大現金流壓力，申請流程繁雜，影響投入意願。

台灣醫療器材門市發展協會理事長許朝富說，政府要推行輔具租賃，應與原先補助分開，規畫引導消費者採用。吳希文則說，將針對輔具後續維修、保養清潔等通盤考量，至於價格較低、沐浴椅等涉及個人清潔衛生輔具，仍以購買為主要考量。

長照 輪椅 衛福部

延伸閱讀

輔具補助3／衛福部擬推輔具租賃制 病友憂找不到合用品項

輔具補助2／陸製輪椅踩灰色地帶入侵 民眾為省錢只求有就好

輔具補助1／未來擬以租賃取代購買 使用者和產業界炸鍋

影／中二選區非綠聯盟大集結 顏清標喊「立委要藍白合」

相關新聞

揪高風險駕駛 3病症恐註銷駕照

開車途中疑似癲癇發作或因失智症導致的車禍事故時有所聞，交通部研擬修法，將從就醫、出險等資料，找出癲癇、失智症、視覺障礙症...

長照輔具補助改租賃 病友憂

台灣高齡人口占比二○二五年將達到二成，失能人口預期大幅增加。目前只要符合長照需要等級（ＣＭＳ）標準，失能滿六個月者，可獲...

麵館半熟蛋疑食物中毒 桃衛局追查

桃園市1名孕婦16日和丈夫、2名朋友到瓦城集團在桃園中壢的大心新泰式麵食館用餐，不料當晚連她有3人上吐下瀉掛急診，懷疑半...

氣象署發布長期天氣展望 東北季風影響北部降雨機會多

中央氣象署發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，秋末冬初，大陸冷高壓發展，台灣主要為東北季風影響的...

買飲料中千萬發票！ 全聯本期特別獎幸運兒獎落這門市

財政部稍早公布了112年9～10月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎，特別獎開出門市位於雲林縣的...

未來一周2波東北季風「先乾後濕」 北部留意溫度變化

中央氣象署指出，明後天東北季風減弱，北台灣溫度回升、降雨趨緩，各地多雲到晴，中南部留意日夜溫差大。下周二東北季風影響，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。