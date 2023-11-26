長照輔具補助改租賃 病友憂

台灣高齡人口占比二○二五年將達到二成，失能人口預期大幅增加。目前只要符合長照需要等級（ＣＭＳ）標準，失能滿六個月者，可獲三年最高四萬購買輔具補助。但目前輔具補助以「購買」為主，衛福部長照司研擬，未來將改為「租賃制」。使用者與業界擔心，國內輔具租賃市場尚不夠健全，政策變革恐掀亂象。

輔具租賃 如何運作 製表／元氣中心 衛福部長照司副司長吳希文表示，據現有規定，長照輔具補助有租賃、購置、購置和租賃皆可等三種型態，電動輪椅、爬梯機僅限租賃，氣墊床則可租可買。目前長照補助的輔具或居家無障礙環境改善合計六十八項，其中十五項提供租賃補助。

吳希文說，未來研擬補助項目和範圍從購買為主，改租賃為主，主要是考量長照個案對輔具需求是「滾動」的，以中風患者為例，出院時可能需要氣墊床、輪椅等，但隨著積極復能，後續僅需拐杖，加上國際間推動循環經濟，將研議配套措施，蒐集各界意見後再行公告。

但病友和家屬擔心，租賃制輔具多為通用規格，有特殊需求的病人恐不適用。業界也認為，目前輔具租賃市場不成熟，且「清消制度」尚未建立，恐難推動。

樂齡網總經理張慶光說，台灣現行輔具租賃，各縣市規定不一，有些採「代償墊付」，部分費用由廠商代墊，再向政府請款，請款時間冗長，廠商得承受龐大現金流壓力，申請流程繁雜，影響投入意願。

台灣醫療器材門市發展協會理事長許朝富說，政府要推行輔具租賃，應與原先補助分開，規畫引導消費者採用。吳希文則說，將針對輔具後續維修、保養清潔等通盤考量，至於價格較低、沐浴椅等涉及個人清潔衛生輔具，仍以購買為主要考量。