麵館半熟蛋疑食物中毒 桃衛局追查

桃園市1名孕婦16日和丈夫、2名朋友到瓦城集團在桃園中壢的大心新泰式麵食館用餐，不料當晚連她有3人上吐下瀉掛急診，懷疑半熟蛋有問題，向店家反映覺得業者消極處理。衛生局20日獲報稽查並採檢溏心蛋、溫泉蛋等食材送驗，陸續掌握還有10人身體不適，朝食物中毒方向追查。

業者回應，大心於第一時間收到顧客反映，即啟動內部查核機制，並針對外部供應商持續調查。20日也配合衛生局檢查店內環境，經檢查後並無缺失。業者也對孕婦用餐後身體不適深表遺憾，現階段將靜待衛生局檢驗結果，也有持續關懷、探望孕婦，後續將保持聯繫。

該名孕婦向衛生局和媒體投訴，表示她距足月預產期還有2周，16日到醫院急診時被安排住院，6天才後出院，到現在還在擔心有後遺症。當時曾向店家反映，得到的答案是以後會把蛋煮熟一點，冷淡的態度讓人很生氣，難道就要白白受吐瀉、發燒和全身畏寒的痛苦。

桃園市衛生局指出，20日起陸續接到民眾投訴，指疑似吃到有問題的半熟蛋導致上吐下瀉。經檢查店家廚房環境，目視作業區衛生清潔度尚可，但熟食使用的砧板有較深切痕，當場要求業者汰換。

衛生局總計接獲10人陳情，其中未攝食蛋品的1人無症狀，其餘9人均有腸胃症狀，用餐時間集中在15、16日。衛生局另也查出業者蛋品貨源來自新北市，已請新北衛生局協助追查供貨品質。