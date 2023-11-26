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摩登紳士 今晚開唱

聯合報／ 本報訊
西洋金曲首席代言人摩登紳士，今夜登國家音樂廳演出。 圖／聯合數位文創提供
西洋金曲首席代言人摩登紳士，今夜登國家音樂廳演出。 圖／聯合數位文創提供

西洋金曲首席代言人摩登紳士炫風來台，受到益利輪船百年音樂會的邀請，23日抵台即在董事長許志堅的引薦下，大啖台灣美食，更入境隨俗至廟宇參拜、祈求演出順利，並在社群大方分享來台體驗，收到台灣粉絲熱情回覆。今晚7點30分在國家音樂廳準點開唱。

頂著雙名人堂光環的4名成員Landon Beard、Todd Fournier以及Brian、Brandon Brigham兄弟檔，擁有完美的演出默契與歌唱實力，散發迷人熟男魅力，為台灣精心準備專屬歌單與特別表演橋段，期盼帶給滿座觀眾最美好的夜晚。

摩登紳士的4名成員曾經在四季合唱團靈魂人物法蘭基．維里的邀請下加入巡演，跟隨這位搖滾巨星演出長達15年的時間，不但十分熟悉四季合唱團的作品，更完美掌握六○、七○年代的流行音樂風格。

彩排時即透露將帶來披頭四的冠軍金曲Twist & Shout、比吉斯最為人熟知的情歌How Deep Is Your Love，還有摩城樂風經典Ain’t No Mountain High Enough等選曲，秉持老歌新唱的目標，完美拿捏原味重現與改編驚喜的平衡。

主辦單位聯合數位文創提醒還未購票的觀眾把握最後機會，今晚7點30分準點開唱。

購票請上udn售票網（https://reurl.cc/m0KVl7），客服專線（02） 2649-1688（每日09：00-18：00）。

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