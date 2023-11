西洋金曲首席代言人摩登紳士炫風來台,受到益利輪船百年音樂會的邀請,23日抵台即在董事長許志堅的引薦下,大啖台灣美食,更入境隨俗至廟宇參拜、祈求演出順利,並在社群大方分享來台體驗,收到台灣粉絲熱情回覆。今晚7點30分在國家音樂廳準點開唱。

頂著雙名人堂光環的4名成員Landon Beard、Todd Fournier以及Brian、Brandon Brigham兄弟檔,擁有完美的演出默契與歌唱實力,散發迷人熟男魅力,為台灣精心準備專屬歌單與特別表演橋段,期盼帶給滿座觀眾最美好的夜晚。

摩登紳士的4名成員曾經在四季合唱團靈魂人物法蘭基.維里的邀請下加入巡演,跟隨這位搖滾巨星演出長達15年的時間,不但十分熟悉四季合唱團的作品,更完美掌握六○、七○年代的流行音樂風格。

彩排時即透露將帶來披頭四的冠軍金曲Twist & Shout、比吉斯最為人熟知的情歌How Deep Is Your Love,還有摩城樂風經典Ain’t No Mountain High Enough等選曲,秉持老歌新唱的目標,完美拿捏原味重現與改編驚喜的平衡。

主辦單位聯合數位文創提醒還未購票的觀眾把握最後機會,今晚7點30分準點開唱。

購票請上udn售票網(https://reurl.cc/m0KVl7),客服專線(02) 2649-1688(每日09:00-18:00)。