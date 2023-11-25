網友號召上街反對印度移工 勞動部：照既定步調簽署MOU

台灣、印度預計年底前簽署勞務合作備忘錄，漸進式定額引進印度移工。消息傳出後，有網友發起「反對增加新移工國 」連署，號召12月2日上街遊行。對此，勞動部官員表示，尊重民眾表意自由，勞動部將致力消除國人疑慮，不會因為國內反對意見就停止或加速腳步，台灣、印度雙方合作「會在既有步調進行協商」。

「反對增加新移工國」活動總召yuna今受訪表示，籌辦團隊成員都是網友自發性加入，包括學生、上班族、家長、雇主等，訴求包括停止新增移工來源國、制定移工管理專法、改善台灣勞動環境等。

yuna強調，不是光靠增加移工數量就能解決缺工，團隊主張開發新來國源不該如此倉促，應優先解決國內移工勞動條件惡劣、逃逸移工等問題，制定移工管理專法，落實管理機制、提升移工權益保障後，再討論有沒有開發來源國的需求。

而長期爭取移工權益的台灣國際勞工協會(TIWA)則聲明，全球資本主義造成國際間發展不平等，勞動者有跨國流動謀生的需要，基於此立場，TIWA不反對開發新來源國，也不反對任何國籍的勞工來台工作，但TIWA強調，政府必須做到外籍勞工與本國勞工同工同酬、同權，才能帶動台灣勞動環境整體提升。

對於近來反對引進印度移工的聲音，勞動部次長陳明仁回應，台灣是自由民主法治國家，尊重人民表意自由，勞動部會進一步了解反對團體訴求，並致力消除國人疑慮，也呼籲國人不該對特定國家人民有歧視性看法，任何外國人入境台灣，都必須遵守台灣法律，將來印度移工來台，勞動部會做好把關、管理。

他強調，移工權益保障跟新增來源國是完全不同的兩件事，新增移工來源國符合社會各界期待，也是共識，移工權益保障的提升，勞動部則責無旁貸。他指出，台灣、印度雙方簽署備忘錄的程序已走得差不多，就待敲定簽署時間，不會因為國內反對意見就暫緩或加速腳步，「會在既有步調進行協商」。

陳明仁重申，合作備忘錄僅是協議架構，有關開放行業數額、移工資格條件、引進作業流程等配套細節，必須透過雙方工作層級會議協商才會制訂，對於印度移工語言、專業能力、學經歷及行為良好等條件等，也會納入審視評估。

對於反對團體質疑勞動部黑箱作業，陳明仁解釋，移工引進是國對國之間的事務，依國際慣例，在合作協議明朗前，本來就不會對外公開講，引進印度移工一事，該對民意機關、台灣民眾負責的，勞動部都會努力溝通清楚。