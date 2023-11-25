反印度移工是認知作戰？ 民團：台人對印度認識太片面

台灣將開放引進印度移工，近來卻有網友發文指印度性暴力事件層出不窮，憂心台灣淪為「性侵島」，後續更有大批網友至勞動部臉書留言洗版，也預備發起反對新增來源國的連署請願。眼見輿論發酵，勞動部長許銘春親上火線釋疑，更指稱此為「認知作戰」。但台灣印度研究協會理事長方天賜直指，反對聲浪未必與認知作戰有直接因果關係，而是凸顯了台灣對印度的瞭解流於片面。

近來國內一群自稱網友自發性集結的反對團體，以治安為由反對引進印度移工，更醞釀上街遊行。不願透露真實姓名的活動總召yuna表示，印度的性別觀念與台灣有落差，民眾擔心台灣女性安全問題，但政府卻僅回應不要歧視、稱反對聲音是認知作戰，她說，目前團隊來自學生、上班族、雇主、家長等30多人，活動不會僅止於遊行當天就落幕，會持續邀請民眾連署請願。

台灣印度研究協會日前聲明表態支持循序漸進開放印度移工。聲明提及，印度是移工輸出大國，深獲國際社會高度評價，引進印度勞工有助緩解台灣勞動力短缺問題，也能促進雙邊夥伴關係的互惠互利政策。聲明也提醒，政府宜檢視當前移工政策，在開放移工同時，也要改善低薪的結構問題。

對於部分民眾反彈，台灣印度研究協會理事長方天賜表示，相較其他新南向國家，台灣人對印度的了解過度片面，所接觸的報導多是吸眼球的獵奇、娛樂性、犯罪性新聞，資訊被過度放大、且流於片面，才造成台灣民眾對印度的負面觀感。

方天賜認為，政府不應直接將反對聲音指稱為「認知作戰」，忽略了台灣社會內部對印度的歧視性誤解，畢竟如果台灣人對印度的認知沒有半點嫌隙，別人也挑撥不起來，這件事已經對部分社會大眾產生心理效應，政府部門應有所警醒。

他也感嘆，新南向政策推動7、8年，台灣人對印度還停留在負面印象，何不多鼓勵大學端設立印度研究系所等，從教育、文化等層面促進雙邊交流。若想減低台灣民眾對印度移工的疑慮，除建立嚴謹、完善的移工引進及管理機制，正本清源之道，是加深台灣人對印度社會文化的正確認識。