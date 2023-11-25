快訊

中廣董事長趙少康任副總統候選人違法？NCC這樣說

是你嗎？花35元買7-11麵包及咖啡 中1000萬元特獎

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
財政部公布最新一期9-10月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎。圖／聯合報系資料照片
財政部公布最新一期9-10月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎。圖／聯合報系資料照片

財政部今（25）日公布最新一期9-10月統一發票中獎號碼，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有5位百萬得主。

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎。一人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN文樂門市購買190元的鮮食、購物袋；一人在台東縣台東市的7-ELEVEN東安門市購買35元的麵包、CITY CAFE。

還有3位獲得2百萬特獎。一人在台中市大甲區的7-ELEVEN金甲后門市購買54元的鮮食、泡麵；一人在新北市中和區的7-ELEVEN新積穗門市花9元使用ibon便利生活站列印服務；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN晉學門市購買59元的冰品。

5位雲端發票專屬獎百萬得主，分別是一人在台南市永康區的7-ELEVEN忠勇門市購買39元的飲品；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN自強一門市購買30元的水果；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市購買25元的茶裏王飲品；一人在新北市泰山區的7-ELEVEN貴賢門市購買360元的生活用品、飲品、CITY CAFE；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN嶺東二門市購買15元的統一麥香飲品。

統一發票 台東

延伸閱讀

5家必吃「30公分巨大可頌」1次看！黃金比例、8倍霸王可頌統統吃得到

超悠閒！墾丁南灣咖啡館「iNNSIDE COFFEE」必吃蘋果派、專業咖啡伴隨午後時光

咖啡品項看得霧煞煞？網議6大咖啡飲品快來嚐嚐看！

大港盃咖啡國際交流賽高手駕到 今明兩天咖啡喝到飽

相關新聞

買飲料中千萬發票！ 全聯本期特別獎幸運兒獎落這門市

財政部稍早公布了112年9～10月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎，特別獎開出門市位於雲林縣的...

大陸類流感疫情狂飆 羅一鈞呼籲赴陸前先打疫苗

中國大陸北方省份類流感疫情連續5周飆升。我疾管署副署長羅一鈞表示，大陸目前為黴漿菌、流感、新冠、呼吸等多重已知呼吸道病原...

千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

今（112）年9-10月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為「72054514」。獎金200萬元的特獎號碼為「92488868」...

交通部修法！ 癲癇、失智等疾病複檢未過恐註銷駕照 最快明年上路

隨著駕駛癲癇發作導致車禍事故頻傳，交通部研擬修法，與衛福部、勞動部、銓敘部等單位介接就醫、保險等資料，主動找出癲癇、失智...

35元買麵包、咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票開獎出爐

7-ELEVEN持續創造滿滿的生活小確幸，不僅響應財政部的統一發票開獎活動，更為OPEN POINT會員謀福利、提早舉辦...

未來一周2波東北季風「先乾後濕」 北部留意溫度變化

中央氣象署指出，明後天東北季風減弱，北台灣溫度回升、降雨趨緩，各地多雲到晴，中南部留意日夜溫差大。下周二東北季風影響，北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。