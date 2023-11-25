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天冷大啖薑母鴨 乾癬恐惡化得不償失

中央社／ 台北25日電

天氣轉冷，60多歲嚴重乾癬患者陳姓男子偏愛來碗薑母鴨，加上作息日夜顛倒，10多年來乾癬反覆發作，皮屑掉滿床。醫師提醒，進補、熬夜都是大忌，除規律用藥，千萬管住口腹之欲。

國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽近日透過新聞稿說明，乾癬是一種與免疫系統相關的淋巴細胞不正常增生，導致皮膚反覆發炎的自體免疫疾病，不具傳染性，典型病灶常出現在頭皮、關節處、易受傷的地方及指甲。

羅陽表示，患者常得忍受皮膚搔癢、疼痛及銀白色脫屑，且因病灶外觀醒目，往往在工作及社交場合遭到不友善的對待，讓患者身心面臨極大壓力，此外，乾癬也會衍生很多慢性疾病風險，如心血管疾病、乾癬性關節炎等，嚴重可能還會導致關節的永久變形。

抽菸、喝酒、特定藥物、補品、壓力、生活作息不規律、感染、搔抓等，都是造成乾癬發作或惡化因子，例如個案65歲陳姓男子，已有10多年乾癬病史，全身體表面積80%以上受到影響，屬重度患者。

羅陽指出，個案由於夜市擺攤工作關係，日夜作息顛倒，天冷時又愛吃薑母鴨、藥酒來補身體，加上因使用口服用藥的副作用影響肝功能而中斷治療，多年來乾癬問題一直無法獲得良好改善，一旦發作起來，渾身發癢不舒服，東抓西抓皮屑掉滿床，家人也深感困擾。

如為輕微到中度的乾癬，臨床上可使用外用藥膏以及紫外光照治療等，針對嚴重乾癬、大範圍、膿疱型、乾癬性關節炎，則可用全身性治療包括口服免疫抑制劑以及生物製劑。

羅陽強調，與醫師討論合適方案積極治療，便有機會讓乾癬皮膚恢復到正常的厚度與膚色，特別提醒乾癬病人最近天氣變冷，除需配合醫囑規律用藥外，也不宜過度大啖補品，以免滿足口腹之欲的同時乾癬惡化，得不償失。

患者 醫師

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