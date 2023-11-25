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中國類流感升溫5病原釀禍 疾管署：機場港埠戒備

中央社／ 台北25日電
疾管署副署長羅一鈞。聯合報系記者林琮恩／攝影
疾管署副署長羅一鈞。聯合報系記者林琮恩／攝影

中國類流感疫情激增，疾管署今天表示，已知由5種病原體造成大量兒童就醫，除全面加強機場港埠戒備，另外也將發布致醫界通函，提醒全國醫界留意這波中國疫情現況。

中國北方兒童呼吸道疾病病例近來激增。世界衛生組織（WHO）在呼籲北京提供更詳細的資訊後，於23日表示，中國回報未發現異常的或新型病原體。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿，再度提醒近期有計劃前往中港澳的民眾，於出發前儘早接種莫德納XBB.1.5疫苗及流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞下午接受媒體聯訪說明，中國北方類流感疫情已連續5週快速攀升，是過去3年同期的2.5倍，這波以兒童為主的疫情由多重已知病原體造成，包括黴漿菌、流感、呼吸道融合病毒、COVID-19病毒、腺病毒等，導致大量兒童到醫院求診。

因應這波疫情，羅一鈞提醒，除事先接種疫苗，到了當地務必做好個人防護措施，包括勤洗手、戴口罩，避免前往人潮擁擠的場所；若出現呼吸道症狀應儘速就醫，切勿自行服藥，抗藥性恐導致用藥無效，也可能延誤病情。

此外，若有發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口的檢疫人員，以進一步評估。羅一鈞表示，嚴重者將後送就醫檢查，輕症將提供就醫敬告單，請民眾儘速就醫，並應主動告知中國旅遊史。

羅一鈞表示，機場港埠全面加強戒備，機場的電子看板跟跑馬燈都已設置告示，提醒自中港澳入境旅客注意自身症狀，並將發布致醫界通函提醒全國醫界，留意這波中國疫情現況，注意詢問患者中國相關旅遊史，同時將持續透過多元管道，搜集對岸這波呼吸道疫情發展趨勢。

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