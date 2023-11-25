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未來一周2波東北季風「先乾後濕」 北部留意溫度變化

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周將迎2波東北季風，北部地區要留意溫度變化。本報資料照片
未來一周將迎2波東北季風，北部地區要留意溫度變化。本報資料照片

中央氣象署指出，明後天東北季風減弱，北台灣溫度回升、降雨趨緩，各地多雲到晴，中南部留意日夜溫差大。下周二東北季風影響，北部再降溫，但整體仍偏乾，周三短暫回溫一天後，周四再迎一波東北季風挾水氣，北部、東半部開始有局部短暫雨，但降溫不會太明顯。

氣象署預報員曾昭誠表示，明後天東北季風減弱，北部及宜蘭地區氣溫回升1、2度，低溫約19、20度，高溫22、23度，中南部地區白天高溫25至27度，夜間清晨18至20度，日夜溫差大。降雨方面較為趨緩，北部、宜蘭、花蓮及大台北地區仍有雨，但變少一點，台北飄雨時間也變短，其他地區仍為多雲到晴。

曾昭誠指出，下周二東北季風影響，北部地區再降1、2度，但降雨仍偏少，僅東半部有零星雨。周三氣溫短暫回升，緊接周四又一波東北季風來襲，一路影響至周六，這波冷空氣偏濕，北部、東半部有局部短暫雨，但降溫不會太明顯，北部地區低溫約17度、高溫20度，中南部地區變化不大。

另外，他也說，未來一周有2波東北季風影響，期間沿海風浪較大，提醒民眾留意。

東北季風 低溫 氣象署

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