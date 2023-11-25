台中國中生坐機車呷涼 父急煞…冰棒棍插破咽喉皮

台中一名國中男學生前天放學坐上爸爸的機車返家，途中吃起冰棒，沒想到一個緊急煞車，冰棒棍捅到咽喉流血，痛到連晚餐都吃不下，連忙就醫。診所醫師施勝桓說，幸好只是破皮，冰棒棍沒插破喉嚨，否則後果不堪設想，提醒民眾搭車時不要進食，以免發生危險。

這名國中生表示，當時他坐在後座吃冰棒，冰棒還含在嘴裡，突然一個緊急煞車，冰棒棍就直接捅進去，不但流血，還痛到摀嘴唉唉叫，氣得問爸爸「怎麼忽然煞車？」爸爸頻說抱歉，表示是前方突然有行人過馬路才會緊急煞車。由於回家後仍然疼痛難耐，連晚餐也痛到吃不下，連忙就醫。

小兒科醫師施勝桓說，男學生上顎的咽喉入口處出現約1公分的破洞潰瘍，出現破皮、些微流血，之後可能紅腫發炎，經塗抹口內膏保護傷口，並開立止痛消炎藥，幸好冰棒棍沒插破喉嚨，否則後果不堪設想。

施勝桓提醒，民眾搭乘車輛不要進食，如果吃冰棒、棒棒糖等，一個緊急煞車或車禍時，冰棒棍、糖棍恐插破嘴巴或喉嚨，甚至捅破食道、窒息；若吃糖果、麵包或喝飲料等食物也能噎到或嗆咳，相當危險，且車輛行進會晃動，咀嚼的食物碎片也可能誤入氣管，也可能會引起吸入性肺炎。