大陸類流感疫情狂飆 羅一鈞呼籲赴陸前先打疫苗

中國大陸北方省份類流感疫情連續5周飆升。我疾管署副署長羅一鈞表示，大陸目前為黴漿菌、流感、新冠、呼吸等多重已知呼吸道病原共同流行造成，呼籲前往大陸民眾出發前接種XBB新冠疫苗及流感疫苗；返台後出現呼吸道症狀應盡速就醫，並主動告知旅遊史。

羅一鈞表示，近期大陸全國呼吸道疾病發生率上升，流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等，其中主要受影響者為兒童。特別是大陸北方類流感疫情，已連續5周快速攀升，報載部分地區如北京及遼寧等醫院出現「大量病患上升」等情況。

大陸此情亦引起世界衛生組織WHO關注，WHO依目前收集到的資料表示，應是已知的病原於社區高度流行，以黴漿菌肺炎為例，該病原導致兒童肺炎的機率較其他年齡層為高；WHO建議應持續監測、觀察社區疫情狀態。此外，中國類流感疫情亦較過去3年同期為高，目前流感病毒以H3N2及B／VICTORIA為多。

羅一鈞說，兩岸民眾往來頻繁，我國機場港埠檢疫站已經提高警覺，在機場、港口的電子看板及跑馬燈提醒自中國大陸、港澳入境旅客，若有發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，並洽檢疫站及發燒篩檢進行評估。