快訊

心臟剩下20%功能搶救無效 文武雙全「教官歌手」馬尚仁驚傳過世

亞錦賽／大巨蛋台韓戰秒殺後有望加開 下波售票最快27日揭曉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸類流感疫情狂飆 羅一鈞呼籲赴陸前先打疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
衛福部疾管署副署長羅一鈞。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

中國大陸北方省份類流感疫情連續5周飆升。我疾管署副署長羅一鈞表示，大陸目前為黴漿菌、流感、新冠、呼吸等多重已知呼吸道病原共同流行造成，呼籲前往大陸民眾出發前接種XBB新冠疫苗及流感疫苗；返台後出現呼吸道症狀應盡速就醫，並主動告知旅遊史。

羅一鈞表示，近期大陸全國呼吸道疾病發生率上升，流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等，其中主要受影響者為兒童。特別是大陸北方類流感疫情，已連續5周快速攀升，報載部分地區如北京及遼寧等醫院出現「大量病患上升」等情況。

大陸此情亦引起世界衛生組織WHO關注，WHO依目前收集到的資料表示，應是已知的病原於社區高度流行，以黴漿菌肺炎為例，該病原導致兒童肺炎的機率較其他年齡層為高；WHO建議應持續監測、觀察社區疫情狀態。此外，中國類流感疫情亦較過去3年同期為高，目前流感病毒以H3N2及B／VICTORIA為多。

羅一鈞說，兩岸民眾往來頻繁，我國機場港埠檢疫站已經提高警覺，在機場、港口的電子看板及跑馬燈提醒自中國大陸、港澳入境旅客，若有發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，並洽檢疫站及發燒篩檢進行評估。

羅一鈞也說，近期前往中國大陸民眾，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生；出現呼吸道症狀應盡速就醫，切勿自行服藥，除抗藥性可能導致用藥無效，亦可能會病情延誤。返台時若有類似流感症狀，應主動告知航空公司人員；返國後若有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知TOCC （旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）等資訊，以供醫師評估及時診斷通報。

前往大陸民眾注意事項。圖／疾管署提供
前往大陸民眾注意事項。圖／疾管署提供

類流感 疫情 羅一鈞

延伸閱讀

陸兒童白肺…我疾管署將加強監測 羅一鈞：別自行買藥吃

大陸呼吸道疫情嚴峻 羅一鈞憂心引發民眾擔憂

登革熱前進應變工作隊解編 羅一鈞可回家做「這事」了

羅一鈞台南防疫任務倒數 下周登革熱進入保全期

相關新聞

買飲料中千萬發票！ 全聯本期特別獎幸運兒獎落這門市

財政部稍早公布了112年9～10月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特別獎，特別獎開出門市位於雲林縣的...

大陸類流感疫情狂飆 羅一鈞呼籲赴陸前先打疫苗

中國大陸北方省份類流感疫情連續5周飆升。我疾管署副署長羅一鈞表示，大陸目前為黴漿菌、流感、新冠、呼吸等多重已知呼吸道病原...

千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

今（112）年9-10月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為「72054514」。獎金200萬元的特獎號碼為「92488868」...

交通部修法！ 癲癇、失智等疾病複檢未過恐註銷駕照 最快明年上路

隨著駕駛癲癇發作導致車禍事故頻傳，交通部研擬修法，與衛福部、勞動部、銓敘部等單位介接就醫、保險等資料，主動找出癲癇、失智...

35元買麵包、咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票開獎出爐

7-ELEVEN持續創造滿滿的生活小確幸，不僅響應財政部的統一發票開獎活動，更為OPEN POINT會員謀福利、提早舉辦...

雞蛋惹禍？孕婦到泰式料理店用餐上吐下瀉 桃園衛生局查

桃園市一名孕婦16日和先生、兩位朋友到知名泰式料理中壢購物中心的分店用餐，當晚連她有3人上吐下瀉掛急診，懷疑餐廳的食材有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。