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墾森珍貴毛柿遭「斷頭」 林保署稱染病枯死移除...環團斥錯誤工法害死

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵毛柿最近被砍斷，張怡發現2020年10月還活得好好的，質疑樹根被水泥封住無法呼吸，當時工程的生態檢核也未把關。圖／張怡提供
墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵毛柿最近被砍斷，張怡發現2020年10月還活得好好的，質疑樹根被水泥封住無法呼吸，當時工程的生態檢核也未把關。圖／張怡提供

墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵森林法公告貴重木樹種的毛柿（台灣黑檀），屏東環保聯盟理事張怡律師最近發現被砍斷，質疑樹根被水泥封住無法呼吸，生態檢核也未把關；林業及自然保育署屏東分署說明，4年前已擴大樹穴增加透氣性，近來樹葉逐漸枯黃，專家研判遭褐根病菌入侵枯死，為了安全決定移除；，張怡無法接受，認為是被錯誤工法害死。

張怡說，墾丁森林遊樂區入口有棵珍貴的大毛柿，是恆春居民和遊客的回憶，前幾年看那棵毛柿被水泥步道包住就很生氣，曾問說工程驗收時水泥能不能打掉，結果日前來竟然發現被「斷頭」，以為主管林業保育署是樹木保育的專業，竟會發生這種事，雖然是幾年前的工程，還是要檢討流程跟責任，這裡還是森林浴步道，入口處竟先陣亡一棵貴重木，也太諷刺了。

林業及自然保育署屏東分署說，該棵毛柿生長年代久遠，30年前就已受水泥硬舖面包覆，分署4年前透過景觀工程施作，擴大植栽樹穴寬度及增加透氣性，今年初發現樹葉逐漸枯黃，之後全株葉片掉光，林試所恆春研究中心勘察研判為植株遭褐根病菌入侵而枯死。

分署說，7月杜蘇芮颱風來襲，毛柿旁的欖仁樹及棍棒椰子倒伏斜壓在已枯死毛杮上方，為避免枝幹掉落甚至倒伏造成遊客受傷，9月會同林試所恆春研究中心現勘，決定將毛柿移除，現場遺留約1.5公尺高度樹幹，規畫為褐根病病徵、柿樹科公母株等環境教育解說教材，由恆春研究中心截斷取回保管。

張怡說，2020年10月還活得好好的，水泥步道鋪完，2023年11月就發現被斷頭了；根據相關資料，水泥的pH值約在12，會讓周遭形成高鹼性的環境，一般植物pH超過8就很難生存，又水泥不透氣，高溫，因此樹根被水泥封住，會開始潰爛，最後一直爛到主幹，最後就死了，當時的生態檢核也要檢討為何未盡好把關責任。

毛柿又稱台灣黑檀或台灣烏木，是柿樹科，柿樹屬下的一個種，主要分布於恆春半島、蘭嶼、綠島和龜山島和菲律賓，木材質地堅硬，放於水中會沉到水底，是名貴的黑檀木之一，質地細緻堅硬，色澤黑亮照人，是上好的家具及雕刻用材，也是森林法公告為12種貴重木樹種之一，因價格不菲，也是「山老鼠」盜採的樹種之一。

墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵毛柿，屏東環保聯盟理事張怡律師最近發現被砍斷，質疑樹根被水泥封住無法呼吸，當時工程的生態檢核也未把關。圖／張怡提供
墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵毛柿，屏東環保聯盟理事張怡律師最近發現被砍斷，質疑樹根被水泥封住無法呼吸，當時工程的生態檢核也未把關。圖／張怡提供
林業及自然保育署屏東分署指墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上的毛柿（台灣黑檀），是遭褐根病菌入侵枯死，已由恆春研究中心截斷取回保管。記者潘欣中／攝影
林業及自然保育署屏東分署指墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上的毛柿（台灣黑檀），是遭褐根病菌入侵枯死，已由恆春研究中心截斷取回保管。記者潘欣中／攝影

恆春 屏東 森林遊樂區

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