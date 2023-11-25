墾森珍貴毛柿遭「斷頭」 林保署稱染病枯死移除...環團斥錯誤工法害死

墾丁國家森林遊樂區入口水泥步道上1棵森林法公告貴重木樹種的毛柿（台灣黑檀），屏東環保聯盟理事張怡律師最近發現被砍斷，質疑樹根被水泥封住無法呼吸，生態檢核也未把關；林業及自然保育署屏東分署說明，4年前已擴大樹穴增加透氣性，近來樹葉逐漸枯黃，專家研判遭褐根病菌入侵枯死，為了安全決定移除；，張怡無法接受，認為是被錯誤工法害死。

張怡說，墾丁森林遊樂區入口有棵珍貴的大毛柿，是恆春居民和遊客的回憶，前幾年看那棵毛柿被水泥步道包住就很生氣，曾問說工程驗收時水泥能不能打掉，結果日前來竟然發現被「斷頭」，以為主管林業保育署是樹木保育的專業，竟會發生這種事，雖然是幾年前的工程，還是要檢討流程跟責任，這裡還是森林浴步道，入口處竟先陣亡一棵貴重木，也太諷刺了。

林業及自然保育署屏東分署說，該棵毛柿生長年代久遠，30年前就已受水泥硬舖面包覆，分署4年前透過景觀工程施作，擴大植栽樹穴寬度及增加透氣性，今年初發現樹葉逐漸枯黃，之後全株葉片掉光，林試所恆春研究中心勘察研判為植株遭褐根病菌入侵而枯死。

分署說，7月杜蘇芮颱風來襲，毛柿旁的欖仁樹及棍棒椰子倒伏斜壓在已枯死毛杮上方，為避免枝幹掉落甚至倒伏造成遊客受傷，9月會同林試所恆春研究中心現勘，決定將毛柿移除，現場遺留約1.5公尺高度樹幹，規畫為褐根病病徵、柿樹科公母株等環境教育解說教材，由恆春研究中心截斷取回保管。

張怡說，2020年10月還活得好好的，水泥步道鋪完，2023年11月就發現被斷頭了；根據相關資料，水泥的pH值約在12，會讓周遭形成高鹼性的環境，一般植物pH超過8就很難生存，又水泥不透氣，高溫，因此樹根被水泥封住，會開始潰爛，最後一直爛到主幹，最後就死了，當時的生態檢核也要檢討為何未盡好把關責任。

毛柿又稱台灣黑檀或台灣烏木，是柿樹科，柿樹屬下的一個種，主要分布於恆春半島、蘭嶼、綠島和龜山島和菲律賓，木材質地堅硬，放於水中會沉到水底，是名貴的黑檀木之一，質地細緻堅硬，色澤黑亮照人，是上好的家具及雕刻用材，也是森林法公告為12種貴重木樹種之一，因價格不菲，也是「山老鼠」盜採的樹種之一。