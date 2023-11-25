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孕婦控吃半熟蛋上吐下瀉險早產？ 大心回應了

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吃半熟蛋上吐下瀉險早產？ 大心：全力協助並待檢驗結果

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
民眾向媒體爆料，孕婦吃到半熟蛋上吐下瀉險流產，此案目前仍在檢驗中，結果未知。圖/摘自大心粉絲頁
民眾向媒體爆料，孕婦吃到半熟蛋上吐下瀉險流產，此案目前仍在檢驗中，結果未知。圖/摘自大心粉絲頁

據媒體報導，桃園某孕婦與友人共四人到瓦城集團旗下的大心新泰式麵食用餐，其中三位吃到餐點裡的半熟蛋，回家後上吐下瀉緊急就醫，因該名孕婦距生產期還有2周，醫師警告可能有早產風險。

對此，業者回應，大心於第一時間收到顧客反應，即啟動內部查核機制，並針對外部供應商持續調查。同時配合衛生局於11/20進行店內環境檢查，經檢查後並無缺失，且經衛生局同意於當日18:00恢復營業。當日衛生局帶回相關食材進一步檢驗，據知將於14個工作天左右回覆檢驗報告。

據了解，投訴人曾向業者反應，店家卻只回應「下次來會把蛋煮熟」，態度不友善，讓他們相當不滿。對此，瓦城集團也表示，這部分是雙方溝通上有些誤解，未來將加強客服訓練及應對。

被投訴的餐廳位於桃園中壢的大心新泰麵食店，16日中午四人前往用餐，當天三樣餐點中的兩個品項有半熟蛋，吃到的三人回家後即上吐下瀉緊急就醫。

大心表示，第一時間就已致電表達欲探望該名孕婦，並在住院期間持續關懷情況，主管於11/20到院慰問。所幸該孕婦已出院返回台中住處，大心主管也親自前往探望。業者指出，對該孕婦用餐後身體不適深表遺憾，現階段將靜待衛生局檢驗結果，並持續與消費者保持聯繫，希望提供必要之協助。

衛生局 消費者 餐廳 食安

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