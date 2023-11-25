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影／高雄今天空品橘爆 敏感族群少外出
高雄市受境外汙染物滯留影響導致空氣品質不良，環保署13座空品測站有9座測站亮起橘燈，高市環保局連續啟動應變，減緩空品惡化，預計今天午後海風進入後，空氣品質將逐漸好轉。
環保署在高雄設13座空品測站，今天僅美濃、大寮、湖內、楠梓4座測站空品普通，其餘9座都呈現橘色提醒。高市環保局分析原因，主要是東北季風挾帶境外游染物南移台灣北部，高雄因位在南方弱風尾流區，導致汙染物容易滯留，造成高雄空氣品質不良。
環保局鑑此前夜已通知轄內79家大型工廠，包括中鋼、中油製程降載減排；中纖、海光停止操作製程；中石化、台塑提升防制效率等。今天持續要求業者應變，並執行工廠稽查、且在交通熱區車輛路攔及目測判煙作業、無人機露天燃燒熱點巡查，加派車輛執行重點道路洗掃作業300公里，並查核轄內大型營建工地加強防制措施，降低轄內汙染物排放。
環保局說，秋冬季節大氣條件變化快速，易造成短期大氣擴散條件不佳，提醒
民眾做好防施，空品不佳期間盡量減少戶外劇烈運動，外出應配戴口罩並多使用大眾運輸工具。
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