健保署明年推居家整合照護計畫2.0 估12萬長照住民受惠

健保署明年將擴大在宅醫療，健保署長石崇良表示，「居家整合照護計畫2.0」預計在明年上半年上路，會擴大適用對象、服務範圍，並搭配遠距醫療，預計總受惠人數將達20萬人；現有居家整合照護計畫對象有8萬人，若是擴大到機構住民，預計可增12萬人受惠。

衛福部長薛瑞元今稍早表示，目前衛福部已經在著手規劃長照、社區、醫療體系的連結。石崇良說，因應高齡化社會來臨，將要擴大居家醫療照護，推出「居家整合照護計畫2.0」，預計從擴大適用對象、服務範圍，並搭配遠距醫療。

石崇良說，現在居家醫療照護僅能處理穩定失能或是慢性病患者，但是這些患者仍會有急性症狀發生，最常見的就是感染發燒。明年擴大在宅醫療，將放寬讓醫療團隊處理急症照護，例如提供感染急症患者打抗生素。

第二，石崇良說，在宅醫療過去限縮在「家」裡面，但隨著長照2.0發展，很多長照機構住民也有在宅醫療需求，因此將擴充居家照護計畫，讓長照機構住民也可使用。第三，他表示，因應遠距醫療發展也會導入科技。

石崇良說，「居家整合照護計畫2.0」目前僅是試辦計畫，會搭配遠距醫療、居家訪視等發展，預計匡列5至7億元預算，同時會搭配《通訊診察治療辦法》修正，因此預計在明年上半年上路。現有居家整合照護計畫對象有8萬人，若是擴大到機構住民的話預計可增加12萬人受惠。

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