辨識坑洞、標線磨損 造價1300萬智慧巡檢車明年投入
隨著自駕車發展日趨成熟，為減輕人工道路巡檢負擔，並提供更完善的行車環境，交通部公路局2021年起與內政部地政司合作推動公路智慧巡檢，利用智慧巡檢車設備偵測標誌、標線、號誌桿件以及路面坑洞等相關資訊，今年已組裝完成首2輛車，並啟動地圖資料收集及AI學習，預計明年3月優先投入北部及中部500多公里公路巡檢工作。
公路局以前瞻計畫「智慧電動巴士DMIT方案－智慧公路創新移動服務營造」，與內政部地政司合作推動公路智慧巡檢車，透過設備可偵測標誌、標線、號誌桿件以及路面坑洞等相關資訊，再透過AI模組運算後，就設施變動、損壞或坑洞產生情形進行比對提醒，讓養護單位能有效率掌握並進行修復。
公路局說，公路智慧巡檢車包含建置搭載光學雷達、全景相機、可供其辨識的高清地圖及相關圖資，了解未來自駕車行駛公路所需的智慧公路環境等。該車輛能利用光達能把鋪面資訊傳回，再透過AI精準知道需修復的位置及面積，節省養護工作成本並增加效率。
公路局表示，去年已從國外採購相關設備，今年組裝首2輛完成，每輛造價1千3百萬元，已開始收集公路巡檢地圖、AI學習標誌標線等影像比對，後續可提供養路、交館進行相關運用，像是標誌標線磨損可立即發現修補。今年已完成200多公里資料收集，預計明年再完成300多公里，並將於明年3月投入北分局及中分局巡檢工作。
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