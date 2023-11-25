寵物雞也來參加 低碳飲食遊行今展開 推廣吃素愛地球

今天是國際素食日，提倡蔬食團體舉行「一起植植走、永續愛地球」遊行活動，數百名民眾今天齊聚凱道宣揚理念，認為低碳飲食、植物性蛋白推廣蔬食是國際趨勢，呼籲國人改變飲食習慣，要求政府正視植物性飲食對於氣候變遷的影響，減少動物性飲食，希望政府帶頭響應。

遊行隊伍由凱道出發，經由羅斯福路到達客家園區，在現場150個團體響應，在客家文化園區也有60個攤位推廣永續健康蔬食；不少民眾攜家帶眷來參加，不少民眾環保變裝參加遊行，還有人帶著自己養的寵物雞來共襄盛舉，遊行隊伍宛如嘉年華會，熱鬧非凡。

台灣永續飲食轉型智庫執行長白卿芬表示，現在吃素的概念跟過去不一樣，過往可能是宗教因素，烹調上是古老的烹調方式，現在年輕人蔬食的趨勢，是植物性飲食，也都處理得很好吃，憂慮氣候變遷，以替代性蛋白質產業興起，歐美、卡達將此視為新興國興型投資產業。

白卿芬說，政府推廣低碳飲食，視為淨零碳排目標之一，期待政府可以領頭做，但曾邀請各部會首長、地方政府首長等一起來響應一天的永續健康、低碳蔬食，但首長都說不方便，當時就覺得很納悶，都聽過了氣候變遷因應法了，但卻一天響應永續健康蔬食都不方便。

他說，希望下一屆國會能積極鼓勵低碳蔬食納入氣候變遷因應法中，今年3月通過後是將其放入「說明欄」，但是沒有罰則的，更積極、實際的做法，是將其納入「本文」中，這樣中央地方推動時有法源依據，國發會在淨零碳排政策12項關鍵發展中，把「食」放入國家型發展政策之一。

台灣永續飲食轉型智庫理事長張祐銓說，聯合國氣候委員會IPCC（政府間氣候變化專門委員會）在今年提出的第六次報告中，特別指出，全球極端氣候已非常緊急，而永續健康飲食是最能減緩氣候變遷的方式之一。每個人從現在起,開始採行永續健康飲食，到2050年就可貢獻減少44%的碳排量。

他表示，下周即將在杜拜舉行聯合國氣候大會COP 28，主辦國阿拉伯聯合大公國（UAE）大會主席賈柏在大會期間，將首次提供以植物性飲食為主的菜單給嘉賓享用，這是COP大會上創舉，比起動物性食品，植物性食品對環境更友善。