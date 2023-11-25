高齡化社會 在宅醫療擴大拚改變現有醫療生態

我國在2026年要邁入超高齡社會，長者醫療照護問題已是不可忽視的問題。台灣社會福利總盟呼籲希望政府將長照機構住民納入居家醫療及社區醫療的範圍。行政院政務委員林萬億說，政府做得還不夠多；衛福部長薛瑞元表示，已在朝這部分規畫，但還需要詳盡制度設計；這問題涉及醫療體系生態改變以及健保、長照制度。

台灣社會福利總盟今明兩天舉辦社區整合照顧研討會，並以「醫療與社區連結斷裂」為主題。台灣社會福利總盟理事長卓春英指出，今年研討會關注三大面向，首重社區整合照顧，目前機構長者的需求還是沒有被滿足，另外也關注出院準備計畫，以及臨終需求。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信也說，政府沒有把機構視為身心障礙、長者的家，因此心電圖、超音波、抽血等基本檢查，都不在居家醫療、社區醫療的範圍，希望機構的醫療巡診可以擴大。

林萬億致詞表示，因應超高齡社會以及長照2.0規畫已經做了很多準備，但仍然不夠；以前著重在醫療體系跟長照體系的整合，忘了前面也要跟社區一起整合。

薛瑞元說，住宿式機構規畫上已經朝「家」發展，目前已有減少住民就醫方案。目前是讓醫療團隊進入機構做定期醫療，減少住民因為慢性病等往返醫院；由於醫院是容易傳播傳染病，因此頻繁到醫院容易把病原體帶回機構，一旦感染住宿式機構要做分艙分流並不容易。

薛瑞元表示，醫療體系跟社區的連結目前已經有初步架構，會把健保署的居家醫療擴大，推動在宅醫療，裡面內容重有很多需要充實，並且細算健保財務負擔。這部分牽涉兩個問題，一個是健保制度，一個是更深層的，醫療體系是否能接受進入超高齡社會作業模式要改變。

若是以在宅醫療的需求端來看，薛瑞元說，「需求很多」，他以他的岳母為例，因為行動不便、住宅沒有電梯，每一次就要都需要特殊運具，得花費2千多元。如果醫療團隊出動一次可以服務3、4個病患，交通成本就可以節省。「但是問題出在供給端」，醫療團隊出去一趟的機會成本等都要考慮進去，因此必須要靠制度設計，讓整體誘因提升。

薛瑞元說，目前仍在規畫在宅醫療擴大的內容，但是希望讓提供在宅醫療服霧的團隊，收入至少可以達到以前定點看診的七、八成，而不是讓這些團隊是「做功能」、「靠熱忱」。在資金部分，醫療經費會由健保提供，而交通成本預計用長照基金支應。

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