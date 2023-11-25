今明兩天東雨西晴 吳聖宇：下周東北季風接力南下、溫度變化大

今天東北季風較強，天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，明天逐漸減弱，迎風面的東北部、東半部都容易有下雨的機會，但水氣不多，雨勢不大。西半部今明兩天天氣穩定、晴到多雲。

溫度方面，吳聖宇表示，北台灣溫度起伏變化較大，今天偏涼，高溫只有21-23度，明天高溫回升到23-25度，花東地區今明兩天高溫23-26度左右。中南部地區比較溫暖，尤其南部地區，內陸近山區局部單點高溫仍可能上看28-30度，南北之間的溫差變化較大。

他表示，至於夜晚清晨低溫，中部以北到東北部空曠地區14-16度左右，低溫沒有特別低，不過卻讓中南部的日夜溫差變化很大。

展望下周天氣，吳聖宇說，來自北方的東北季風仍將一波波南下影響台灣，預估下周一下午到晚間，新一波東北季風就會報到，並且會持續影響到下周三清晨。

他表示，這一波東北季風的水氣仍然偏少，降雨區域還是以迎風面的東北部、東半部為主，其他地方天氣維持穩定。

吳聖宇說，值得注意的是，下周一南下的這波東北季風帶動冷空氣南下的幅度可能會相對較大一點，如果配合天氣良好，乾冷的輻射冷卻作用，在空曠地區又會有局部低溫發生的機會，是否會達到大陸冷氣團標準值得觀察，持續注意後續的天氣預報資訊。

下周三白天起東北季風減弱，但是，吳聖宇說，很快下周四之後預估陸續還會有東北季風接力南下影響的機會，溫度的起伏變化大，整體天氣型態仍在繼續往冬季的方向調整。

他表示，依目前的預報資料來看，短時間內南下冷空氣的強度都還不致太強，低溫的出現都還需要依賴輻射冷卻作用來達成，至於進入12月之後冷空氣強弱的變化還有待觀察。