氣象署發布長期天氣展望 東北季風影響北部降雨機會多
中央氣象署發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，秋末冬初，大陸冷高壓發展，台灣主要為東北季風影響的天氣型態，迎風面降雨機會較多。
氣象署說，未來第1周（今天至12月1日）東北季風增強期間，迎風面的北部及東北部氣溫下降、有局部短暫雨；西南部則為穩定舒適的天氣。未來第2周（12月2日至8日）北方系統無明顯南下訊號，平均氣溫略升，但環境場水氣增加，降雨機率相對提高。
第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。
第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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