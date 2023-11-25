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嘉南高屏空氣品質亮橘燈 敏感族群減少戶外劇烈活動

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
中南部空氣品質不理想。環境部提醒高屏地區、嘉義、台南地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。本報資料照片
中南部空氣品質不理想。環境部提醒高屏地區、嘉義、台南地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。本報資料照片

中南部空氣品質不理想。環境部提醒高屏地區、嘉義、台南地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

未來一周空氣品質預報。圖／取自空氣品質監測網
未來一周空氣品質預報。圖／取自空氣品質監測網

今天彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區短時間可能達紅色警示等級。

未來一周空氣品質部分，環保署說，今天至下周二環境風場為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，下周二東北風可能挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化。

下周三至下周四環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件轉差，汙染物易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，隨時留意最新空氣品質資訊。

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