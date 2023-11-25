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未來一周天氣數變 吳德榮：下周二晚起探12度低溫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。北台灣偏涼，其他各地的影響輕微。本報資料照片
今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。北台灣偏涼，其他各地的影響輕微。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。北台灣偏涼，其他各地的影響輕微。今天北部17至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部16至27度。

他說，明天東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫微升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，下周一下午起另一波東北季風南下，冷空氣仍偏弱，迎風面有局部短暫雨，北台灣再轉涼；下周二轉乾、西轉晴、東偶局部短暫雨；下周二晚、周三晨的輻射冷卻效應，已較原模擬稍修弱，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右，台北觀測站最低溫約可降至17度左右。

吳德榮說，下周三、周四各地晴朗穩定，白天起迅速回暖、日夜溫差大。下周四晚起至周六東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部有局部雨，新竹以南晴朗穩定。

東北季風 吳德榮 低溫

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