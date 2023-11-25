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失智照顧-家人篇／太怕錯過 孫女貸款拍紀錄片

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
上小學前，徐紫柔（前）由外婆照顧，祖孫倆感情一直很好。圖／徐紫柔提供
上小學前，徐紫柔（前）由外婆照顧，祖孫倆感情一直很好。圖／徐紫柔提供

「邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片」導演徐紫柔，在過去兩年為了讓這段歷程可以製作成紀錄片在院線上架，寫了許多計畫申請補助。評審最多的質疑是：「失智的議題用喜劇對嗎？」或是問：「有沒有比較暗黑、辛苦照顧的畫面？」

徐紫柔解釋，失智症面向很多，不乏悲苦與暗黑的作品，這次她想用喜劇形式跟大眾溝通，失智症是什麼？輕症可以如何陪伴？

也有認為光影、種族、歷史才是正途的紀錄片評審，評價其影像美學不足。徐紫柔心想：「難道人性不是美嗎？」

影片後製期，外婆生病住院，藍戰士也因染疫住院，那時徐紫柔好擔心哪天睜開眼，他們就不見了。申請計畫四處碰壁加深了她的急迫感，她決定不要等待補助。她去貸款，湊齊經費，把這部電影做出來給大家看。

電影上映後，如她所望，促成了更多人對失智的認識。例如有個年輕女孩跟她說，看完電影心很酸，家裡失智奶奶不吃飯時，大家都會念她，奶奶也很沮喪，女孩說：「我覺得很不可思議，失智可以用這種玩樂的方式來互動。」溝通的對象甚至比徐紫柔想的還更小，有小學生寫下回饋：「我以後要跟爺爺多聊天。」

聚焦在外婆還具備的能力

外婆剛失智時，徐紫柔並不了解失智症，只知道外婆記憶力退化，常常問重複的問題。拍片像取得了一張更貼近失智症的入場券，她去上課、去和失智日照的照服員互動。

導演的角色，讓她懂得看見外婆在螢幕上很棒的特質、還擁有的能力，而非聚焦外婆已經遺失的能力，例如外婆動作大、聲音嘹亮，很有舞台魅力及螢幕喜感，記不住台詞又何妨，她就把一句台詞分成四次來拍。

她曾經去幫失智的照服員上課，教他們怎麼帶失智長輩演戲拍片，徐紫柔認為，這樣的練習，無論是看見失智者還有而非已經遺失的能力，還是用創意與長輩共創，都很適合從事失智照顧的人。

失智症 電影 照服員

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