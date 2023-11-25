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非聽不可／肺癌的放射治療 癌症治療皮膚照護
主講：台大癌醫中心放射腫瘤醫部醫師陳苓諭、台大醫院皮膚部教授朱家瑜
時間：12月1日（五）下午2時至4時10分
地點：台大醫院西址第七講堂(台北市中正區常德街1號)
洽詢：02-2356-2098
熟齡聽力與耳部問題
熟齡眼科問題
主講：高雄長庚腦耳鼻喉科醫師黃仲鋒、高雄長庚角膜科主任楊怡慧
時間：12月2日（六）下午1時30分至3時30分
地點：國立科學工藝博物館南館1樓演藝廳(高雄市三民區九如一路797號)
洽詢：02-8786-0556
大腸直腸癌與治療
預防大腸癌飲食
主講：台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠、台安醫院營養師洪夢含
時間：12月7日（四）上午10時至11時30分
地點：台安醫院健康管理大樓4樓研討室A(台北市八德路2段424號)
洽詢：02-2541-0969
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