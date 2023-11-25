聽新聞
test
0:00 / 0:00

非聽不可／肺癌的放射治療 癌症治療皮膚照護

聯合報／ 本報訊

主講：台大癌醫中心放射腫瘤醫部醫師陳苓諭、台大醫院皮膚部教授朱家瑜

時間：12月1日（五）下午2時至4時10分

地點：台大醫院西址第七講堂(台北市中正區常德街1號)

洽詢：02-2356-2098

熟齡聽力與耳部問題

熟齡眼科問題

主講：高雄長庚腦耳鼻喉科醫師黃仲鋒、高雄長庚角膜科主任楊怡慧

時間：12月2日（六）下午1時30分至3時30分

地點：國立科學工藝博物館南館1樓演藝廳(高雄市三民區九如一路797號)

洽詢：02-8786-0556

大腸直腸癌與治療

預防大腸癌飲食

主講：台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠、台安醫院營養師洪夢含

時間：12月7日（四）上午10時至11時30分

地點：台安醫院健康管理大樓4樓研討室A(台北市八德路2段424號)

洽詢：02-2541-0969

台大醫院 醫師 長庚

延伸閱讀

肺癌成為台灣最新癌王！9大篩檢步驟教你預防肺癌

專家籲設國家級肺癌辦公室 衛福部表態待評估

肺癌晚期患者逾6成 專家點出「這些生活習慣」很重要

肺癌成為新國病！醫界籲設「國家級辦公室」拚三大目標

相關新聞

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

疫後國境開放已滿一年，旅遊市場恢復榮景。中華民國旅行業品質保障協會今公布明年1到3月各線旅行團參考價格。其中，受機票票價...

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

中央氣象署今天指出，受東北季風影響，明天北部及東北部仍偏涼，東半部、大台北地區及桃園山區有降雨機率；下周日至周一東北季風...

失智照顧-家人篇／忘記沒關係 失智嬤變粉紅戰士

「如果我早一點看見這部片就好了。」七十多歲的女士在映後走到徐紫柔面前說，她曾是失智症父親的照顧者，面對失序與錯亂的父親，...

失智照顧-家人篇／太怕錯過 孫女貸款拍紀錄片

「邀阿公阿嬤拍Ｂ級殭屍片」導演徐紫柔，在過去兩年為了讓這段歷程可以製作成紀錄片在院線上架，寫了許多計畫申請補助。評審最多...

失智照顧-家人篇／三大困境 讓失智照顧之路變孤獨

照顧是孤獨的，尤其是一個人擔起責任的照顧者。台北榮民總醫院老年精神科主任蔡佳芬指出，但是失智照顧者，有著他人難理解的孤獨...

愛肝達人站／「肚子的蛔蟲」與「肚子的精蟲」各有什麼妙用？

夫妻吵架。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。