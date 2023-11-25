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健康你我他／拍鳥摔斷頸椎 幸運遇見良醫

聯合報／ 文／黃世源（雲林土庫）
感謝許醫師教導我如何自我復健。圖／黃世源提供
感謝許醫師教導我如何自我復健。圖／黃世源提供

我是樂齡老師，熱愛攝影。我家二樓陽台花盆裡長了一棵柑橘樹，綠繡眼在枝椏間築了一個巢。民國109年4月裡的一個早上，我為了拍攝鳥巢裡的雛鳥，將腳架架到書桌上，人也爬到桌上專心地對焦錄影，沒想到一腳踩空，竟「倒頭栽」摔倒在地板上，除了喊痛外，全身動彈不得。

老婆緊急叫救護車送我到台大醫院雲林分院，檢查發現，第6節與第7節之間頸椎摔斷了。幸好遇到神經外科許皓淳醫師及其醫療團隊全力救治，當天晚上及第二日早上各開刀一次，共計7小時順利完成手術。我住加護病房2天、普通病房4天，便出院返家休養。

剛返家時，頭頂起了個大包，又腫又痛，脖子前傾無法伸直，左手食指很麻，兩隻手臂肌肉痠痛，肩頸緊繃，走路時，大腿、小腹如觸電般…。

我把這些症狀寫在紙上，回診時一一請教，許醫師給我看當時的影像檢查，耐心地解釋可能的原因，告訴我頸部神經已完全梳理妥當，並教導我如何自我復健。每一次的回診，許醫師都面帶笑容，親切問診，讓我深受感動，我總情不自禁地向他鞠躬道謝，感恩賜我重生。

經過一年的定期回診，如今我恢復良好，行動自如。在此我要深深地向「仁心仁術，視病如親」的許醫師致上最大的謝意。

醫師 台大醫院 復健

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