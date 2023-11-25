健檢無紅字卻心梗險死 心導管救命

56歲陳先生有心肌梗塞家族史，每年定期健檢沒有紅字，但3個月前爬山後差點喘不過氣，近期出現胸悶、快吸不到氣，趕緊到烏日林新醫院就醫，醫師懷疑是心肌梗塞，立即施行心導管手術，救回一命。

林新醫院心臟血管中心主任李榮基說，心肌梗塞高危險族群包含具心肌梗塞家族史、三高、抽菸、酗酒、肥胖者及A型人格等，建議調整生活型態，並定期檢查追蹤。

若出現頭昏腦脹意識不清、呼吸短促、胸口疼痛或不適、冒冷汗，或左肩及手肘、下巴、背部疼痛，須提高警覺可能發生心肌梗塞，應盡快就醫。

陳先生主訴過去偶有突發性胸痛，但不以為意，直到最近快吸不到氣才驚覺不妙，就醫時已頭暈眼花，李榮基一看到他的心電圖報告，發現他的心跳每分鐘僅有50下，因此馬上進行心導管手術。

李榮基說，患者的心跳過慢，先置放暫時性心律調節器，解決其血流動力不穩定，再進行心導管手術，發現他的右冠狀動脈完全阻塞，在心臟血管中心團隊的努力之下，在56分鐘內將右冠狀動脈打通，並置放一支塗藥支架。術後患者恢復良好，住院期間移除暫時性心律調節器，現在呼吸順暢、不再胸悶，恢復原本的生活。

李榮基指出，急性心肌梗塞若未及時治療，死亡率極高，平均每拖30分鐘，死亡率增7.5%，心肌細胞若缺乏養分會逐漸壞死；愈早執行心導管及冠狀動脈介入治療，能減少心臟損傷，避免心衰竭、心律不整等併發症。