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科普好健康／肩膀卡卡、手抬不起又疼痛？五十肩積極治療不用忍

聯合報／ 文／新光醫院復健科主治醫師林於廷
林於廷以超音波導引關節擴張術治療五十肩。圖／林於廷提供
林於廷以超音波導引關節擴張術治療五十肩。圖／林於廷提供

肩關節是人體活動度最高的關節之一，可以使我們順利進行功能性的任務。但如果發生「五十肩」又稱「冰凍肩」，往往使患者生活品質大受影響，不只疼痛會造成睡眠或生活的困擾，關節不順也使患者在活動上「心有餘而力不足」。

三階段症狀 表現五花八門

五十肩是一種關節囊發炎造成沾黏的疾病，起初發炎時會造成疼痛，逐漸地慢慢產生關節活動限制，因此同樣一個疾病，患者不同時期的表現就會五花八門。

五十肩的初期屬「疼痛期」，主要症狀是疼痛，常見患者晚上睡覺側身壓到肩膀就會痛、晾衣服高舉手時疼痛、開車伸手拿後方東西時疼痛、揮拍或丟球展臂時會痛，或解內衣的動作做不出來。

早期關節沾黏比率較少時，活動角度幾乎看不出受限，但是疼痛總是在關節活動到底時迅速增加，因此早期五十肩與其他肌腱或肌肉疾病不易區分；不少患者心想「我只是動作做過頭會不舒服，那就不要做這麼大幅度的動作就好」，所以常常疼痛一拖再拖，直到關節沾黏愈趨明顯才就醫。

中期的五十肩屬於「沾黏期」，除了疼痛外，關節的沾黏跟受限會更明顯，可以自我簡單檢測，以雙手舉高，看出雙手高舉後兩邊高度的差異。可以注意到，由於肩關節的沾粘，患者要刻意做出與健側手相同高度時，會用聳肩來代償沾粘住的肩關節，因此五十肩患者常會抱怨脖子附近肌肉緊繃造成痠痛。

後期的五十肩屬於「緩解期」，輕度的沾粘可能會自行緩解，但研究發現，其病程可能好幾年，並且多數人都會留存殘餘的沾粘而無法完全解決，因此臨床上常看到肩膀痛好幾年的患者。

五十肩可採徒手筋膜治療，並鬆動關節，改善緊繃的肌肉跟不協調的肩關節活動。圖／123RF
五十肩可採徒手筋膜治療，並鬆動關節，改善緊繃的肌肉跟不協調的肩關節活動。圖／123RF

超音波檢查 多管齊下治療

五十肩如此多樣跟多變表現，結局各自不同，有些經過治療可輕鬆解決，有些卻要反覆與之糾纏。其實現在利用超音波檢查，可以找到關節囊增厚或沾黏的部位，利用關節內外同時治療解決五十肩的問題。

關節內治療，是以關節擴張鬆解術由內部分開沾黏的關節囊；關節外治療，則是利用徒手筋膜治療及關節鬆動，改善緊繃的肌肉跟不協調的肩關節活動，並搭配居家的拉筋跟伸展，如此鉗形攻勢進行數個療程，可以解決多年的苦痛。五十肩並不是一個慢性病，需要的是積極面對這個小關卡。

新光醫院復健科主治醫師林於廷。圖／林於廷提供
新光醫院復健科主治醫師林於廷。圖／林於廷提供

五十肩3階段症狀

疼痛期

●肩膀漸進性疼痛

●痛點模糊，按不到明確痛點

●疼痛往肩膀向下延伸到上臂外側

●日常活動時或睡眠會疼痛

沾黏期

●疼痛逐漸緩解，但是肩膀活動明顯受限，特別是肩膀外旋的動作

緩解期

●關節活動改善，殘餘局部活動受限症狀

患者 睡眠 肌腱

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