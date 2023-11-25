飲酒年輕化 高中職飲酒率3成

台灣飲酒年齡下降，高中職飲酒率達百分之卅，未成年飲酒增加未來酒精成癮機率。據推估，國內約有八四三萬的飲酒人口，其中一百多萬人有「暴飲」的飲酒習慣，一次喝超過五罐五百毫升的啤酒，這類行為都增加酒癮的機率；昨國內成立第一家戒酒暨酒癮防治中心，衛福部也宣布增加酒癮治療補助，每人年最高可補助四萬元。

已有多項研究證實，長期飲酒會對神經系統、肝臟、生殖系統、免疫系統等造成不可逆的傷害，酒癮者的壽命較未有酒癮者相比，減少約十年。

衛福部心理健康司長陳亮妤表示，據調查，高中職學生的飲酒率從二○一九年的百分之廿八點六，到去年已上升至百分之卅點六，大學女性飲酒率也上升。心理健康司科長許育華說，飲酒年齡層下降，擔憂會對身心發展有危害，影響未來生產年限、降低生產力；同時愈早使用酒精，也會提升成癮可能性。

據二○一四年文獻，台灣酒癮盛行率，在青壯年階段為百分之二點四、中年為百分之二點二七。陳亮妤說，酒癮引起的焦慮、失眠等，於健保體制內是有給付的，但是酒癮本身並沒有給付，過去衛福部以公務預算，每年編列二千八百萬元支應酒癮戒斷治療，今年提升至四千萬元，每人年最多可獲四萬元補助治療。

衛福部委託馬偕醫院，昨天成立全台第一家戒酒暨酒癮防治中心。戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，酒癮戒斷需要「長期抗戰」，長期依賴酒精者，開始停止喝酒會出現手抖等不適症狀，可透過藥物減少戒斷的不適，同時需要搭配認知行為治療，一步步防堵酒癮復發。

陳亮妤表示，酒癮的定義只要是「不喝酒就受不了、睡不著」就需要求診，國內目前有一三五家酒癮治療機構，收案協助戒酒的人數約一萬三千多人，經治療達九成酒癮者，飲酒量下降或滴酒不沾。目前戒酒藥費，每人每個月約落在六千到一萬元間，若酒癮復發，或隔年仍被判定需治療，可繼續申請給付。

衛福部長薛瑞元表示，酒癮是公衛重要議題，除了設置國內第一家酒防中心，還有推廣聰明酒杯，讓民眾正確認識不同酒類的適合飲酒量，以及增加酒癮治療費用。民眾若有戒酒需求，可至酒防中心櫃檯或洽諮詢專線○八○○二五五九五九（愛我無酒無酒）。