團費飆 春節北海道5天破10萬

中華民國旅行業品質保障協會昨公布明年一到三月各線旅行團參考價格。受機票票價、飯店及遊覽車人力短缺、原物料及住宿費用上漲等因素影響，日本旅行團團費居高不下，較去年同期上漲三到四成，以明年二月農曆春節為例，日本北海道團五天要價破十萬元，這也是近十年來首次北海道團費破十萬元。

品保協會旅遊交易安全委員會日本線委員廖培沅說，由於機票票價高，再加上日本當地飯店人力、巴士司機短缺，不光是巴士費、住宿費上漲，連餐廳也漲價。

至於韓國，因航班恢復八成以上，韓國線委員李道珩指，與今年同期相比，明年一到三月韓國飛機票下降約一成，屆時也會反映在團費上。

冬天氣候宜人的東南亞國家則各不同。馬星泰菲印線委員賴澄宇說，馬來西亞團費漲幅約百分之一到五，新加坡則因調整消費稅，團費漲幅最高，漲百分之十五至廿；而泰國實施免簽，銷售暢旺，當地飯店、機票相對小幅度調漲，整體團費漲幅僅百分之五到八。

美加線委員李英明說，美加航班機位持續短少，明年一到三月團費仍比疫情前高出五成，但明年三月會是相對經濟實惠的時機。

歐洲線委員黃安邦也說，歐洲機票高居不下，往年都有促銷團，今年卻因沒有降價空間，沒有推出促銷團。

至於中國大陸旅遊團，品保協會監事會主席黃文卿表示，先前中國航點五十一個，現在只開放十三個，平均每天最多僅五千人運能，中國大陸團費漲幅約一點五倍。

國旅部分，品保協會委員李奇嶽說，隨著明年基本工資調升，旅宿業、客運業缺工，明年農曆春節假期國旅團費將比去年漲一成左右。