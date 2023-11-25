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路幅小、車流大 用路人闖平交道情況多

聯合報／ 記者翁唯真曾增勳陳俊智趙容萱／連線報導
桃園平鎮德育路平交道今年9月單月就遭闖越約100次，位居近期「榜首」。記者曾增勳／攝影
桃園平鎮德育路平交道今年9月單月就遭闖越約100次，位居近期「榜首」。記者曾增勳／攝影

桃園中壢區德育路平交道是台鐵平交道今年被闖越次數的「榜首」，新竹市客雅平交道、台中烏日區登寺巷平交道，也都榜上有名，除了火車班次密集，當地車輛多、路幅窄，加上平交道柵欄設計瑕疵，用路人為搶時間闖越情形的確普遍。

平鎮區德育路平交道光是9月就遭闖越約100次，該路段為平鎮、中壢民眾往來頻繁要道，常路過的民眾表示，因路幅狹小車輛多、會車困難，許多駕駛人為搶時間，常在柵欄放下時趕緊快衝。平鎮北安里長吳振春說，鐵路地下化工程正陸續施做，相信未來能解決。

台鐵警察表示，研判常闖越原因是路幅小、汽機車車流多，難免會想要搶快闖越所致，呼籲民眾當遮斷桿放下時，千萬不能強行闖入。

桃園平鎮北安里長吳振春說，該處平交道柵欄可能因為曾被撞壞，放下時出現空隙，步行民眾或機車族較容易闖越。記者實際走訪，平均從響鈴放下柵欄到火車通過，約要等待近1分鐘。由於柵欄放下時有點前後交錯，有一邊的空隙較大，機車若要硬闖並不難。

台鐵表示，台中烏日區登寺巷平交道的列車密集，平均一小時至少有2趟對號車、6趟非對號車，另有臨時列車，加上登寺巷車輛也多，用路人可能比較會等得不耐煩而闖越。

烏日區榮泉里長何聰智說，登寺巷平交道介於新烏日站與成功站，且成功站為海線及山線交匯點，該平交道有4條鐵軌，火車班次特別頻繁，早上尖峰時段，柵欄上下更頻繁，最危險的地方在於登寺巷平交道太窄，僅6米寬，雙向會車不易，有的新手駕駛嚇到不敢動。他爭取高架化多年無下文。

火車 台鐵 桃園

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