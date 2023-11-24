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臭蟲危害 學者提醒旅宿先檢查床墊有無蟲體、卵粒

中央社／ 台北24日電
近期多國爆發臭蟲危機，北市某旅館也疑出現災情。美聯社
近期多國爆發臭蟲危機，北市某旅館也疑出現災情。美聯社

近期多國爆發臭蟲危機，北市某旅館也疑出現災情。學者提醒，臭蟲可能侵入學校、火車等，民眾到旅館住宿時，可先將行李放置在入口處，檢查床墊、家具縫隙是否有黑色血便、蟲體與卵粒。

台灣科技媒體中心（SMC）今天邀請台灣大學公共衛生學系教授蔡坤憲分析臭蟲（床蝨）危害。他提到，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情後，各國人員流動增加，旅遊交通恢復頻繁，都可能增加境內或境外臭蟲的族群擴散。

蔡坤憲表示，若未來大流行，臭蟲侵入公共設施如學校、圖書館、捷運等，須結合3大面向，包括民眾個人防範措施、政府的監測與介入處理以及病媒業者的專業知識與處置手法，才有可能減低臭蟲的孳生與危害。

蔡坤憲具體建議，現階段民眾到旅店住宿時，可先將行李放置在入口處，檢查床墊四角以及床附近的家具縫隙有無黑色血便、蟲體與卵粒，若發現可向旅店業者反映更換房間。

根據SMC提供的資訊，臭蟲叮咬造成的過敏反應常見為紅色丘疹且周邊皮膚腫脹成硬塊，產生發癢和刺痛，症狀大約1到2週內會消失。一般蚊蟲多叮咬在皮膚裸露處，而臭蟲多叮咬皮膚與衣物或棉被接觸附近，典型的叮咬痕跡排列為線狀，若過敏症狀嚴重，建議求助皮膚科醫師。

臭蟲 住宿

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