台灣三星第四屆「Solve for Tomorrow」競賽結果出爐！手搖飲茶渣化身低碳吸油產品奪大獎

台灣三星Solve for Tomorrow「新思維,心技術,永續星未來」創意提案競賽邁入第四屆,鼓勵高中職五專學生結合自身經驗、觀察周遭的問題,提出符合「永續環境」與「永續社會」兩大競賽主題的創意解方。Solve for Tomorrow比賽於今年年初起跑,歷經8個月的賽程,今天(11月24日)迎來決賽暨頒獎典禮,共9組具洞察力、使命感與永續精神的學生隊伍站上決賽舞台,角逐最終榮譽和破百萬的獎金及獎品。最終由「KC」團隊的「茶渣的再生之路」拿下首獎,特優獎則由「軟體工程師改變世界」團隊的「SightPath-專為國高中生設計的資訊整合平台」奪下,優選獎則由「Tech-Aided Elders」的「SMILE!」獲得。

三星身為全球科技產業領導品牌,持續推動永續議題逾數十年,並自2022年起以「Everyday Sustainability永續日常」為企業方針,致力朝永續目標邁進。因此今年起,將Solve for Tomorrow 競賽主題更名為「新思維.心技術.『永續』星未來」,期望以品牌之力達到啟發和賦能年輕世代的目的,共創永續未來。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示:「三星從2010年開始在全球範圍舉辦Solve for Tomorrow競賽,號召青年學子運用STEM領域知識和創新科技,解決在地問題。而台灣2020年開始推行,截至目前已經累積近300個團隊,超過1,200名學生及老師參與,每一屆都讓我們深刻感受台灣莘莘學子對環境與社會的關心、改變現狀的熱情,還有世界共好的決心。」

三星Solve for Tomorrow競賽除了呼應聯合國17項永續發展目標SDGs和三星的永續方針,亦符合108課綱的「核心素養」理念,在賽程中培養學生自主行動、溝通互動、社會參與的能力。今年更首度邀請雙北市政府教育局擔任競賽指導單位,幫助學生掌握更多「知識、能力、態度」的整合技能。

第四屆Solve for Tomorrow創意提案競賽,邀請各領域專家擔任決賽評審,包含5% Design Action副執行長黃詩妤、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠、社團法人台灣永續創新行動教育協會理事長魏名聰、台灣設計跨界交流協會理事長陳俊智以及台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙,以永續概念、設計創新及科技應用等面向評分。

5% Design Action社會設計平台副執行長黃詩妤表示:「從同學們的提案中,看到他們對生活周遭問題的關心、對環境生態的在乎,從天馬行空的創意到收斂為具體應用,轉化成今日的最終提案,讓我們再次為年輕學子的創新想法與落實計畫感到驚艷!5% Design Action很榮幸再度獲邀成為輔導業師團隊,每次輔導過程中,觀察到同學們在協作、團隊溝通能力的成長;也在IxDA台灣互動設計協會的業師輔導下,讓提案更臻完善、科技應用可行性及論述更加完備。非常開心三星持續回應承諾,提供這樣的舞台讓高中職五專學生完整體驗『設計思考』的旅程,相信他們未來都能成為推動社會進步的養分。」

本屆的作品透過大數據、物聯網及AI創新科技,達到綠色能源、循環經濟、海洋保育、資源共享等目的,顯示永續的多元可行性,並高度展現青年學子的人文關懷精神。首獎由來自臺北市私立復興實驗高級中學的「KC」奪下,該團隊觀察到台灣手搖飲產業蓬勃發展而產生大量茶渣,透過茶渣的回收再生,製成吸油產品,提供給相關河川保育團體或食品業循環使用,進而達到循環經濟的目的。評審團一致認為,團隊的題目從生活中出發,且提案具有高度完整性,不僅針對單一問題提出解決方法,而是提供了一套完整方案。此外,團隊實作出吸油產品的實作精神也很值得肯定。

特優獎則是來自建國中學與師大附中共同組隊的「軟體工程師改變世界」,其作品「SightPath-專為國高中生設計的資訊整合平台」以自身高三生的經驗出發,通過AI模型推薦學系探索活動,讓高中生找到最適合自己的科系。該團隊成員展現科技可以解決問題的信念與熱情,以及對平台後續發展完整規劃令評審印象深刻。

而獲得優選獎的Tech-Aided Elders則是運用科技及軟硬體資訊整合,帶給長者正向回饋並提升銀髮族的心理健康,評審認為面對即將來臨的高齡化社會,當提及高齡照護時不只關懷到其生理健康更延伸至長者的心理健康,對高中生來說十分難能可貴。