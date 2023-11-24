冬季各類感染性疾病流行 專家揭5種疾病有疫苗可預防

冬季各類感染性疾病正在社區內流行，台灣疫苗推動協會為加深全民施打疫苗的正確觀念在11月23日至26日舉辦衛教展，並邀請關注帶狀疱疹議題的藝人李李仁到場觀展。台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，有五種傳染病可以透過接種疫苗預防，分別是流感、帶狀疱疹（皮蛇）、百日咳、輪狀病毒以及流行性腦脊髓膜炎。

五種傳染病可透過疫苗預防，第一種是流感疫苗，黃玉成表示，流感有疫苗，加上流感會因為變異株每年改變，而有不同，因此每年都需要重新接種。

第二為帶狀疱疹，黃玉成表示，自己的兒子、阿嬤都有得過帶狀疱疹。他強調，只要活得夠老，都有機會得到帶狀疱疹。李李仁也自曝，30幾歲的時候就得過皮蛇，買疫苗就像買保險一樣，可以多一層保障。

第三則是百日咳。黃玉成說，我國提供幼兒5劑公費疫苗接種，而歐美國家則提供到第6劑；由於抗體效價6至10年會慢慢消失，一個年紀以上還是有會感染，建議每十年追加一劑。

黃玉成說，第四是兒童常見的腸胃炎病毒「輪狀病毒」，會出現嘔吐、腹瀉、發燒、脫水等症狀，每年奪走全球幾十萬人性命。我國在引進疫苗後，雖然是自費接種，但已經大幅減少5歲以下兒童住院比例。最後為流行性腦脊髓膜炎；我國過去在軍人、學校宿舍等曾發生過群聚事件。民眾若有前往流行地區亦可至旅遊門診接種。