聯電「綠獎」 八年催生68件環境解方

聯華電子今(24)日於新竹市文化局演藝廳舉辦第八屆綠獎頒獎典禮暨成果交流分享會，本屆經專業評審評選，共有13件優秀提案從上百件投稿中脫穎而出，獲獎計畫橫跨台灣重要野鳥棲地保育、流浪犬隻管理等議題，以及推動智慧農業及農業廢棄物循環再利用。

聯華電子共同總經理暨永續長簡山傑表示：「台灣有著十分豐富的生態環境與珍貴動植物，聯電更以維護生物多樣性的初心成立綠獎。今年綠獎收到100多件的申請，尤其企業伙伴給予綠獎相當大的支持，才能讓活動持續走下去。當然綠獎的成功，不只許多評審老師的支持，更有NGO組織、學生和新創團體加入，讓來到第八年的綠獎，已經促進68件跨產業、區域的生態計畫與環境解方，期望以實際行動支持各方團體，成為台灣生態永續最堅實的後盾。」

聯電自2016年發起綠獎(Eco Echo Award)倡議，公開徵求優質生態保育計畫，從最初以促進環境生物多樣性與物種復育為目標，到2022年起，將影響力擴大到氣候變遷及循環經濟議題，2023年更邀請八家供應鏈夥伴共同響應，包括3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原科技、大陽日酸、棨揚企業、欣興電子。期待透過綠獎號召更多單位成為聯電永續共好的夥伴，共同投入台灣生態保育的行列。

去年「綠色創新獎」兩個得獎團隊，則分享加入綠獎後帶來的改變。羽田生物農業試著用羽化重生的土壤，讓台灣變得更健康。例如透過黑水虻智能養殖，研發出黑水虻發酵益生質給畜牧業，使得養殖效能提高、人工費用大幅減少；配客嘉曾是網購循環包裝的供應商，尤其台灣每年網購的一次性包裝量，可以蓋出5棟101大樓，加入綠獎後，配客嘉試圖用循環箱解決網購供應鏈產生大量紙箱的問題，讓台灣成為永續科技島國。

本屆共有兩家新創團隊獲得「綠色創新獎」，其中「沃畝公司」呼應氣候變遷議題，將智慧物聯網(AIoT)技術應用於最佳化農業用水，協助農民大幅節電節水，解決極端氣候下農業用水困境；「恰口科研公司」將農業廢棄物再利用，轉製成植物保護劑及保鮮劑等產品，取代使用化學品，以循環經濟概念促進農業永續發展。

「生態保育獎」計畫著重在保育臺灣豐富的生態物種，三個獲獎單位包含：「高雄市野鳥學會」透過保育舊鐵橋濕地以擴大水雉棲息環境，提升南臺灣的水雉族群數量；「台灣野生動物學會」藉由積極管理流浪犬隻，降低其對台灣野生動物所造成的危害；「基隆市野鳥學會」守護新山水庫鳥類鸕鶿，培養公民科學家參與，推動生態保育觀念。

於「青少年環境行動獎」，來自全台各校學生提出多元的環境行動倡議案，包含：減少河川垃圾汙染、保護市區天然森林、推動落葉堆肥再利用、減少使用一次性餐盒等，並因應新科技趨勢，研發電動機車節能技術。這些由學生提出的多元解決方案，除了影響同儕之外，更延伸擴及到一般社會大眾，展現學生結合創意實踐於日常生活，以行動參與環境保護的決心。

詳細資訊，請參閱綠獎官網：https://www.ecoechoaward.com/