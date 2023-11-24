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明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

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明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受東北季風影響，明天北部及東北部仍偏涼，東半部、大台北地區及桃園山區有降雨機率。本報資料照
受東北季風影響，明天北部及東北部仍偏涼，東半部、大台北地區及桃園山區有降雨機率。本報資料照

中央氣象署今天指出，受東北季風影響，明天北部及東北部仍偏涼，東半部、大台北地區及桃園山區有降雨機率；下周日至周一東北季風減弱，短暫回溫，緊接周一晚間另一波東北季風南下，預計影響至周五，各地降溫有感，中部以北低溫降至14、15度，其他地區16至18度。

氣象署預報員張承傳表示，受東北季風影響，明天天氣與今天類似，東半部、大台北地區及桃園山區有降雨機率，主要在東北部地區有局部較大雨勢，花東及大台北地區為零星降雨，新竹以南則為多雲到晴。溫度方面，北部及東北部偏涼，高溫約22、23度，中南部約28至29度，低溫普遍在16至19度。

張承傳指出，下周日東北季風減弱，到周一北部高溫回升至25度，迎風面降雨也減少，僅基隆北海岸、東北部及大台北地區有局部短暫雨。下周一晚上另一波東北季風增強，一路影響至下周五，前期空氣較乾，周二、周三各地為多雲到晴，周四至周五桃園以北及東半部降雨增加。

他表示，這波東北季風偏乾，因此受輻射冷卻影響，降溫有感。周三、周四起中部以北低溫降至14、15度，高溫約20度，其他地區低溫16至18度，高溫仍有28、29度。

東北季風 低溫

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